Aydın’ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, hastanede 52 gündür sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. Kaburgalarında çok sayıda kırık tespit edilen Bacaksız’ın vefatı ailesini kahretti.

Olay, 17 Mart 2026 günü Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi üzerindeki erik bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı sırada boğanın ani saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bacaksız’ın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek talihsiz adamı boğadan kurtardı.

KABURGALARI KIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

52 GÜNDÜR MÜCADELE VERİYORDU

Yaklaşık 52 gündür yaşam mücadelesi veren Mevlüt Bacaksız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bacaksız’ın vefat haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini hüzne boğdu.

