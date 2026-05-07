Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki arz şokları ve jeopolitik gerginliklere dikkat çekerek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının temel hedeflerinden sapmadan kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, “Hürmüz Boğazı’na bağımlılığımız neredeyse yok” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde İstanbul Finans Merkezinde düzenlenen "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi"nin kapanış oturumunda konuşuyor.

Şimşek, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını ifade ederek, “Kısa vadede hakikaten belirsizliklerin yüksek olduğu ve küresel ekonominin, Türkiye ekonomisinin zorlandığı bir dönem” diye konuştu.

“1970’LERDEN BU YANA EN BÜYÜK PETROL ARZ ŞOKU”

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere dikkat çeken Şimşek, mevcut tablonun geçmiş krizlerden daha ağır olduğunu söyledi. Şimşek, “Şu anda yaşadığımız 1970’lerden beri gördüğümüz en büyük arz şoku” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerji tedariğinde uzun yıllardır çeşitlendirme politikası izlediğini belirten Bakan Şimşek, “Türkiye bu çeşitlendirmeyi önemli ölçüde başarmış ve bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bu değerli bir şey ve tesadüf değil” dedi.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun bir süredir Türkiye 'nin uyguladığı bir strateji var; Doğalgazda, petrolde, bütün bunların tedariğinde pazar, ürün çeşitlendirmesi bunların hepsi başarılmış durumda. Yani doğalgazla depolamaya yatırım yapmazsanız bu tür durumlarda sonra girebiliyorsunuz. Boru hatlarını çeşitlendirmeniz lazım. Türkiye bu çeşitlendirmeyi önemli ölçüde başarmış ve bugün bir arz şokuyla karşı karşıya değiliz. Bu değerli bir şey ve tesadüf değil.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NA BAĞIMLILIĞIMIZ NEREDEYSE YOK”

Enerji arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, doğalgaz depolama yatırımları ve alternatif tedarik kanallarının önemine işaret etti. Şimşek, “Bizim şu an itibarıyla enerjide Hürmüz Boğazı’na bağımlılığımız neredeyse yok” açıklamasında bulundu.

Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin nihai ürünlere daha sert yansıdığını söyleyen Şimşek, “Ham petrol fiyatı yüzde 50 artıyor ama jet yakıtı onun iki üç katı artmış oluyor” dedi.

“IMF ARTIK REFERANS SENARYOSUNU GERÇEKÇİ BULMUYOR”

Uluslararası kuruluşların küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini belirten Şimşek, IMF’nin değerlendirmelerine dikkat çekti. Şimşek, “IMF Başkanı 'Bizim referans senaryomuz artık gerçekçi değil' dedi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, dünya ekonomisinde büyümenin yüzde 2,5 seviyelerine gerileyebileceği yönünde senaryoların konuşulduğunu aktararak, “Kimse nokta tahmini yapamıyor. Çünkü belirsizlikler var” dedi.

“PETROL 100 DOLAR OLSA BİLE YÖNETİLEBİLİR GÖRÜYORUZ”

Enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin konuşan Şimşek, “Bazı senaryolarda petrol fiyatı 100 dolar. Umarım gerçekleşmez ama bizim açımızdan gerçekleşse bile biz yönetilebilir görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, bunun orta vadeli program hedeflerinde bazı sapmalara neden olabileceğini belirterek, “Enflasyon, cari açık, bütçe açığı ve büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak” dedi.

“PROGRAMIN ÖNCELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK”

Ekonomi programının devam edeceğini vurgulayan Şimşek, “Programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz” diye konuştu.

Hayat pahalılığıyla mücadele mesajı veren Şimşek, “Milletimiz diyor ki 'hayat pahalılığıyla mücadele edin.' Bizim önceliğimiz fiyat istikrarı” ifadelerini kullandı.

"Uyguladığımız program büyük bir küresel şokla, bölgesel bir çatışmanın getirdiği bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Çünkü öncelikler milletimizin öncelikleri."

“ÇİN ETKİSİ SANAYİYİ ZORLUYOR”

Küresel ticarette Çin’in etkisinin giderek arttığını kaydeden Şimşek, Türk sanayicisinin yaşadığı sorunların yalnızca ekonomi programıyla açıklanamayacağını söyledi. Şimşek, “Sanayicimizin sorunlarının bir kısmı bu büyük trendlerle ilişkilidir” dedi.

Çin’in dünya imalat sanayindeki payının yüzde 30’a ulaştığını belirten Şimşek, “Şirketlerin üçte biri zarar etmesine rağmen dünya pazarlarına ürün sunuyorlar. Bu Avrupa’yı da bizi de etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“MAZOT BUGÜN 90 LİRA DEĞİLSE NEDENİ MALİ DİSİPLİN”

Mali disiplin sayesinde enerji fiyat şokunun vatandaş üzerindeki etkisinin sınırlandığını söyleyen Şimşek, “Normalde mazotun fiyatı bugün 90 lira civarına çıkacaktı. Ama şu anda 72-73 lira seviyesinde” ifadelerini kullandı.

Kamuda tasarruf politikalarının sürdüğünü belirten Şimşek, “Kamuda harcama disiplini çok kritik, çok önemli” açıklamasında bulundu.

