CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılarının sergilendiği etkinlikte, Özel de yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

9 Mayıs'ta sona erecek etkinlik bugün de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sabah saatlerinde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Özel'e, CHP'li Özgür Çelik de eşlik etti.

Dronları yakından inceleyen Özel, yetkililerden detaylı bilgi de aldı. Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay o anları kayda aldı.

