Şırnak'ta el emeği göz nuru seccadelerin üretimi devam ediyor. Kadınlar yıllardır seccade yaparak geçimini sağlıyor. Koyun yününden yapılan iplerle nakışlar yaparak günlerce emek verilen seccadelerin tanesi 20 bin liradan satılıyor.

HEM SATMAK İÇİN HEM ÇEYİZLİK

Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde kadınlar yıllardır seccade üretiyor. Gelinlerin çeyizlerine hazırlanan seccadeler hem satılmak için hem de çeyizlerde kullanılmak için üretiliyor. 1 ay boyunca yapılan seccadelerin tanesi 20 bin liradan alıcı buluyor.

Yapımı 1 ay sürüyor, tanesi 20 bin liraya satılıyor!

KOYUN YÜNÜNDEN YAPILIYOR

Azime Varol isimli üretici yıllardır bu işi yaptıklarını, kızının çeyizi için seccade yaptığını söyledi. Varol, ''Günlerdir bunu yapıyorum. Çok zorlu ama alıştığımız için yıllardır bunu yapıyorum. Kızım için yapacağım tanesi 20 bin liradan gidiyor. Bu koyun yününden yapılıyor. Eskiden yaylada yapıyorduk'' dedi.

