Bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yeni sezonuyla ve Esra Erol'un sunumuyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV’de yayınlanacak yarışmanın yeni tanıtımı izleyiciyle buluşurken, büyük ödül ve yarışma formatına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla hafızalara kazınan Var Mısın Yok Musun programı, yeni sezonuyla geri dönüyor. Sunuculuğunu Esra Erol'un üstleneceği yarışmanın yeni tanıtımı yayınlanırken programın yayın tarihi, büyük ödülü ve yarışma formatı araştırılıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak yeni sezon Var Mısın Yok Musun için henüz resmi yayın tarihi açıklanmadı. Tanıtımın yayınlanmasının ardından yarışmanın sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlaması dikkat çekti.

Bir dönem reyting rekorları kıran yarışma programının yeni sezonunda sunucu koltuğunda Esra Erol yer alacak.

Var Mısın Yok Musun ne zaman başlıyor? Büyük ödül açıklandı

VAR MISIN YOK MUSUN BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni sezonda yarışmacılar büyük ödül olan 5 milyon TL için mücadele edecek. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 22 yarışmacının yer alacağı yarışmada, yarışmacılar kendi kutularını koruyarak bankadan gelen teklifleri değerlendirecek.

Var Mısın Yok Musun ne zaman başlıyor? Büyük ödül açıklandı

Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunacak. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası