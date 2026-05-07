Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne izinsiz işletilen asfalt plent tesisi nedeniyle 839 bin lira para cezası kesti.

Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül İlçesi, Kepsut yolu civarında faaliyet gösteren ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen asfalt plent tesisinde denetim yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Filiz Eryılmaz alım için o seviyeyi işaret etti

839 BİN TL CEZA KESİLDİ

İncelemede tesisin asfalt plent tesisi ve taş ocağı işletmesi olduğu ancak herhangi bir çevre izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Kaçak faaliyet gösteren tesisle ilgili Çevre Kanunu kapsamında 839 bin lira idari işlem uygulandı. Çevre Kanunu’nun 15’nci maddesi kapsamında faaliyet durdurulması süreci başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyonluk ceza! Ne izin almışlar ne de belge...

Haberle İlgili Daha Fazlası