Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki savaş etkisini değerlendirdi. Altın, borsa, petrol ve enflasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Eryılmaz, özellikle altın yatırımcılarına yönelik “kademeli alım” uyarısıyla öne çıktı. Eryılmaz, açıklamalarında altın için alım seviyesini de açıkladı. Eryılmaz, savaşın sona ermesi halinde Borsa İstanbul’da yeni rekor seviyelerin görülebileceğini belirtirken, petrol ve enflasyon tarafında ise temkinli olunması gerektiğini söyledi.

“BORSADAKİ YÜKSELİŞİN ANA NEDENİ SAVAŞIN BİTECEĞİ BEKLENTİSİ” Borsa İstanbul’un 15 bin puanı aşmasını değerlendiren Filiz Eryılmaz, piyasalardaki ana fiyatlamanın savaşın sona ereceği beklentisi olduğunu söyledi. Eryılmaz, “Petrol düşecek, enflasyon yukarıda kalmayacak ve Merkez Bankası yeniden faiz indirim sürecine girecek beklentisi satın alınıyor” ifadelerini kullandı.

“15 BİN 500 VE ÜZERİ MÜMKÜN” Savaşta ateşkes ya da anlaşma çıkması halinde borsada çok hızlı yükseliş görülebileceğini belirten Eryılmaz, özellikle banka hisselerine dikkat çekti. Eryılmaz, “15 bin 500 seviyeleri hatta 16 bine yakın rakamlar görülebilir. Özellikle bankacılık hisseleri ön plana çıkabilir” dedi.

“BORSA BELİRSİZLİĞİ SEVMEZ” Habertürk yayınında konuşan Eryılmaz, iç siyasette yaşanan gelişmelerin de piyasaları etkilediğini belirtti. Eryılmaz, CHP kurultay davasının ertelenmesinin piyasada kısa vadeli rahatlama oluşturduğunu söyledi. Eryılmaz, “Borsa belirsizliği sevmez. Dava ertelenince piyasada ‘şimdilik önüme bakabilirim’ algısı oluştu” diye konuştu.

PETROL İÇİN KRİTİK EŞİK: 85 DOLAR Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi değerlendiren Eryılmaz, savaş sona erse bile arz tarafındaki sorunların süreceğini söyledi. Petrol yataklarında oluşan hasarın etkisine dikkat çeken Eryılmaz, “En iyi senaryoda Brent petrol 90 dolara, olumlu tabloda 85 dolarlara kadar gerileyebilir” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ BANKASI HEDEFLERİ YUKARI REVİZE EDEBİLİR” Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon raporuna ilişkin beklentilerini paylaşan Eryılmaz, Merkez Bankası’nın hem tahmin bandında hem de ara hedefte yukarı yönlü revizyona gidebileceğini söyledi. Eryılmaz, “Savaş öncesinde yıl sonu enflasyon beklentim yüzde 24’tü. Savaşla birlikte bunu yüzde 29’a çıkardım” dedi.

“BARIŞ OLURSA ENFLASYONDA GERİ ÇEKİLME GÖRÜLEBİLİR” Yakın vadede ateşkes sağlanması halinde enflasyon tarafında bir miktar rahatlama yaşanabileceğini belirten Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki düşüşün yılın ikinci yarısına olumlu yansıyabileceğini söyledi. Eryılmaz, “Barış olursa yılın ikinci yarısında enflasyon tahminlerinde 1-2 puan aşağı yönlü revizyon yapılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ARA ZAM BEKLENTİSİNE NET MESAJ Milyonların merak ettiği ara zam tartışmalarına da değinen Eryılmaz, ekonomi yönetiminin mevcut duruşunu sürdürmesini beklediğini ifade etti. Eryılmaz, “Ekonomi yönetimi ücret artışlarında yılda tek zam politikasını sürdürecek gibi görünüyor” dedi.

ALTIN YATIRIMCISINA “KADEMELİ ALIM” UYARISI Altındaki sert yükseliş sonrası yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Eryılmaz, mevcut seviyelerde toplu alım yapılmasının riskli olabileceğini belirtti. “Altın yükselecek diye çok yüklü giriş yapılmamalı” diyen Eryılmaz, yatırımcılara paralarını bölerek kademeli alım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

“4600 DOLAR VE ALTI İYİ ALIM BÖLGESİ” An itibarıyla 4740 dolar seviyesinde olan ons altında teknik olarak daha uygun seviyelerin görülebileceğini ifade eden Eryılmaz, “4600 dolar ve altı seviyeler iyi bir alım bölgesi gibi görünüyor” dedi. Altında kısa vadede haber akışının belirleyici olacağını vurgulayan Eryılmaz, savaş ve barış sürecine ilişkin gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

