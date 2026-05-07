Balistik füzemiz YILDIRIMHAN İsrail ve Yunan’ı panikletti. İsrail basını “Kıyamet canavarı” diye tanımladığı YILDIRIMHAN için “Hiçbir hava savunma sistemi onu durduramaz. Türkler, biz uçakları kaldıramadan vurabilir” yorumunu yaptı. Türkiye’ye karşı İsrail ile iş birliği yapan Yunanistan ise “Sadece D. Akdeniz’de değil, küresel anlamda da oyunun kuralları değişti” dedi. Dünya da YILDIRIMHAN’a övgüler yağdırdı.

Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen, Türkiye’nin kıtalar arası hipersonik balistik füzesi YILDIRIMHAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtıldı. YILDIRIMHAN, dünya basınında geniş yankı uyandırırken İsrail ve Yunanistan’ı şoke etti. Haberlerde, Türkiye’nin bu hamleyle yalnızca savunma kapasitesini artırmadığı, aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir caydırıcılık denklemi oluşturduğu belirtildi. İşte öne çıkan haberler:

GÖZDAĞI VEREN HAMLE

İsrail basınından Mako: Türkiye’nin gelişmiş silahı, yeni hipersonik füze tanıtıldı. Savunma yeteneklerinde büyük bir sıçrama yapan Ankara özellikle insansız hava araçlarında dünyanın bir numarası olmaya doğru ilerliyor.

Ynet: Bugüne kadar geliştirilen en uzun menzilli füze ile bölgeye gözdağı veren hamle atılmış oldu.

Maariv: 6 bin kilometre menzilli Türkiye’nin dünyayı şaşırtan kıyamet canavarı.

Kirar: Türkiye’den gelen cehennem: Betonu delebilen bombalar ve tüm İsrail’i hedef alan füzeler. Yunan basınından

Economico: Bu sistem, Ankara’nın askerî yeteneklerinde niteliksel bir sıçramayı temsil ediyor ve bölgedeki stratejik dengeyi yeniden şekillendiriyor.

Newsbomb: Kıtalar arası balistik füzeyle Türkiye’den güç gösterisi.

Banking News: YILDIRIMHAN, özellikle Yunanistan, İsrail ve Avrupa’da endişelere yol açabilir. Ankara, uçak kullanmadan Tel Aviv ve Hayfa’yı vurabilir. YILDIRIMHAN’ın tanıtılması Doğu Akdeniz ve ötesinde oyunun kurallarını değiştiriyor.

Kıyamet canavarı! YILDIRIMHAN, şer ittifakını çarptı

DENGELER KÖKTEN DEĞİŞİYOR

Tothema: Türkiye’nin YILDIRIMHAN ile caydırıcılığın yanı sıra Avrupa’nın tamamını, Orta Doğu’yu ve Asya’nın büyük bir bölümünü kapsayabilecek uzun menzilli bir taarruz kabiliyetini başardığı görülüyor.

Trikopodia: Yunanistan için doğrudan bir tehdit değil, çünkü isteseler bizi menzili daha küçük füzeler ile de vurabilirlerdi. Aksine 1.200 kilometre uzaktaki İsrail için Türk tehdidini artırıyor. Türkiye’nin kıtalar arası balistik füze geliştirmesi dengeleri kökten değiştiriyor.

BAE merkezli The National: NATO üyesi ülke, önemli bir askerî tedarikçi olarak itibar kazanıyor.

Malezya merkezli Defence Security Asia: Avrupa ve Orta Doğu boyunca NATO güç dengelerini yeniden şekillendiriyor.

