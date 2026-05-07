Türk sinemasının usta oyuncusu Ediz Hun “Yaşlılıkta en büyük tehlike yalnızlık. Hayatla bağı koparmamak lazım. Ben evde oturup tansiyonunu ölçen tiplerden değilim” diyor.

Türk sinemasının usta oyuncusu Ediz Hun, yaşlı bakımevi projesi Goldhaven Anatolia’nın tanıtımında ilginç açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu rol arkadaşlarını özlüyor! Ediz Hun: Yaşlının en büyük derdi yalnızlık

"ACISI İÇİMİZDE YAŞIYOR"

Ediz Hun, Yeşilçam’dan dostlarıyla görüştüğünü ancak birçoğunu kaybettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Mesela Süleyman Turan, Ekrem Bora, Cüneyt Arkın... Engin Çağlar’ı da son zamanlarda bir kaza sonucunda kaybettik. Üzücü tabii. Bu insanlar kardeşlerimizdi. Hepsiyle çalıştık. Fatma’yı (Girik), Filiz’i (Akın) kaybettik. Çok pırıl pırıl insanlardı. Hayat devam ediyor kalanlarla ama gidenlerin acısı hep içimizde kalıyor. Onları unutmamıza imkân, ihtimal yok."

"YIPRANAN ORGANLAR, YALNIZLIK DÜŞÜNCESİ..."

Sanatçı Hun, sağlığa dikkat edildiği takdirde yaşlılığın güzelliklerle dolu bir dönem olabildiğini ancak zamanla yıpranan organlar ve özellikle yalnızlık düşüncesinin, bu dönemi zorlaştıran temel faktörlerden olduğunu söyledi.

Yalnızlığın yaşlılıkta en büyük tehlike olduğunu ifade eden sanatçı, “Çıkacak, dolaşacaksınız. Hayata bağlılığınızı devam ettireceksiniz. Yani hayata bağlılığı mutlaka devam ettirmek zorunda kalacaksınız” dedi.

