Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaklaşırken gözler şimdi ikinci yarı final mücadelesine çevrildi. TÜMOSAN Konyaspor’un Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup ederek finale yükselmesinin ardından futbolseverler, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşmanın tarihini araştırmaya başladı. ''Trabzonspor'un kupa maçı ne zaman?'' sorgulanırken TFF tarafından ZTK takvimi açıklandı.

Kupada finale yükselecek ikinci takımın belli olacağı mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Bordo-mavililer, Ankara’da oynanacak karşılaşmayı kazanarak finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor'un kupa maçı ne zaman?

TRABZONSPOR'UN KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı kupa maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak. Tek maç eleme sistemiyle yapılacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Bordo-mavililer, mücadeleyi kazanması halinde finalde TÜMOSAN Konyaspor’un rakibi olacak.

Trabzonspor, çeyrek final turunda Samsunspor’u penaltılar sonucunda eleyerek yarı finale yükselmişti. Gençlerbirliği ise Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederek büyük başarı elde etmişti.



ZTK GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR YARI FİNAL MAÇI NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasına Ankara ev sahipliği yapacak. Mücadele Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Başkentte oynanacak kritik maçın ardından finale yükselen takım kesinleşecek.

Kupada ilk finalist ise Beşiktaş’ı yarı finalde 1-0 mağlup eden Konyaspor olmuştu.



TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

Final mücadelesine Antalya’daki Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak açıklandı.

Finalde TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek.

