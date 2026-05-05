UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş heyecanı başlıyor. Arsenal ile Atletico Madrid, finale yükselen ilk takımın belli olacağı kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler dev yarı final öncesi ''Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, Şampiyonlar Ligi yarı final saat kaçta?'' sorularının cevaplarını araştırırken maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 maç kadrosu netleşti...

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan yarı final eşleşmesinde ilk maçta taraflar sahadan eşitlikle ayrılmıştı. İspanya’da oynanan karşılaşmada her iki ekip de birer gol bulurken, bu akşamki rövanş mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olacak. Karşılaşmada galip gelen ekip doğrudan finale yükselecek. Arsenal-Atletico Madrid maçında normal bu akşam eşitlik bozulmazsa uzatma devreleri oynanacak. Eşitliğin devam etmesi halinde finalist, seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Peki, Arsenal-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, Şampiyonlar Ligi yarı final saat kaçta?

ARSENAL - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Arsenal-Atletico Madrid yarı final rövanş karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak.



ARSENAL - ATLETICO MADRID MAÇI HAKEMİ KİM?

Arsenal-Atletico Madrid maçında düdük Daniel Siebert’te olacak. Yardımcı hakemlik görevini Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Tobias Stieler görev yapacak. VAR hakemi Bastian Dankert olurken, yardımcı VAR görevini Robert Schröder yürütecek.



ARSENAL - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres, Trossard

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Baena, Cardoso, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez



