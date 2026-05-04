Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arsenal karşısında duygularını yönetmeleri ve mümkün olduğunca iyi oynamaları gerektiğini söyledi. Simeone, 4-0 yenildikleri maçtaki oteli değiştirmeleriyle ilgili olarak "Bu otel daha ucuzdu. Onun için değiştirdik. Sakin kalmalıyız, bu tarz maçlarda ihtiyacımız olan şey tam olarak bu" dedi.

Arjantinli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 1-1 berabere biten maçın rövanşında sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, "Duygularımızı yönetmeli ve mümkün olduğunca iyi oynamalıyız. Maç başlar başlamaz dengeler değişir. Sakin kalmalıyız, bu tarz maçlarda ihtiyacımız olan şey tam olarak bu." diye konuştu.

Sakatlıktan yeni çıkan ve Londra'ya getirilen Arjantinli futbolcu Julian Alvarez'in takım için önemli olduğunu vurgulayan Simeone, "Çünkü İngiltere ligini çok iyi tanıyor. Umarım yarınki maçta ihtiyaç duyulan şeyi ortaya koyabilir. Antrenörler olarak ne olabileceğini düşünmek zorundayız ama her şey oyunculara bağlı." ifadelerini kullandı.

MADRİD EKİBİ OTELİNİ DEĞİŞTİRDİ

Teknik direktör Simeone, Arsenal ile oynayacakları maç öncesi Londra'daki otellerini değiştirmelerinin arkasında batıl inanç olmadığını savundu.

Arjantinli teknik adam, ekim ayında Arsenal'a 4-0 mağlup oldukları maç öncesinde kaldıkları otelde neden şimdi konaklamadıklarıyla ilgili soruya, "Bu otel daha ucuzdu. Onun için değiştirdik." cevabını verdi.

GRİEZMANN: "YARINKİ MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann ise "Bu düşündüğüm bir şey değil. Yarınki maçı dört gözle bekliyorum; parçası olunacak harika bir mücadele olacak. Umarım doğru tutumu sergileyebilir, doğru baskıyla oynayabilir ve ilk maçın ikinci yarısındaki performansımızın üzerine koyabiliriz." diye konuştu.

Sezon sonunda MLS ekibi Orlando City'ye katılacak olan 35 yaşındaki oyuncu, "Her Şampiyonlar Ligi macerasına başladığınızda kendinizi kupayı kaldırırken hayal edebilirsiniz. Şimdi kupaya sadece iki maç uzaktayız; taktiksel olarak hem savunmada hem hücumda işleri doğru yapmalıyız ve tabii ki Arsenal'dan daha fazla gole ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

