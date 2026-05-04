Türkiye Gazetesi
Eskişehirspor, Ayvalıkgücü'ne boyun eğdi
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig play-off etabında ikinci turu ilk maçında konuk olduğu Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak avantajı rakibine kaptırdı.
Nesine 3. Lig play-off etabında ikinci turun ilk maçları tamamlandı.
Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, final için avantaj sağladı.
Ayvalıkgücü Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ufuk Özcan ve 80. dakikada Baha Kıscacık attı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Elazığspor-Adana 01 maçında turlayan takım belli oldu
KARŞILAŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR
Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor FK: 1-1
Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: 1-1
Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes 38 Futbol: 0-0
Çift maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
Müsabakaların rövanşı, 8 Mayıs Cuma günü yapılacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR