Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer ile yollarını ayıran Servet Çetin'in önümüzdeki sezon 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor'u çalıştıracağı iddia edildi.

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, teknik adamlık görevine Servet Çetin'i getirmeye hazırlanıyor.

HEDEF SERVET ÇETİN

Ajansspor'un haberine göre; Batman Petrolspor, teknik direktörlük koltuğu için Servet Çetin'i gündemine aldı. Haberde, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Sivasspor ile başlayan, ardından Amedspor'u çalıştıran ve Sarıyer ile yollarını ayırdığını açıklayan 45 yaşındaki Servet Çetin'in gelecek sezon 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor'u çalıştırmaya yakın olduğu belirtildi. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Servet Çetin

SARIYER'DE ÇETİN İLE YOLLAR AYRILDI

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Servet Çetin'in çok zor bir dönemde takımın başına geçtiği belirtilerek, "Kendisi göreve geldiği günden itibaren sadece saha içinde değil, saha dışında da kulübümüze sahip çıkan, inanan ve bu inancı oyuncularımıza da yansıtan bir duruş sergiledi. Zaman zaman en zor anlarda bile geri adım atmadan, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmesi bu hikayenin en önemli parçalarından biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Servet Çetin'in emeklerinin çok değerli olduğu aktarılarak, "Birlikte zorlu günler gördük, önemli anlar yaşadık ve en önemlisi bu camianın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun." denildi.

BÜYÜK FARKLA ŞAMPİYON OLDU

Batman Petrolspor, sezonu 83 puanla lider bitirerek en yakın takipçisi Muğlaspor'un 11 puan önünde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti.

