Beyaz Saray yakınlarında polisin dahil olduğu silahlı bir olay yaşandı. Kolluk kuvvetleri tarafından vurulan bir şahsın durumu henüz bilinmezken, güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray giriş-çıkışlara kapatıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi.

Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı.

Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler de o anlara ilişkin kendi çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

Beyaz Saray çevresinde silah sesleri! Trump'ın konuşması öncesi bir kişi vuruldu

GİZLİ SERVİS'TEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ VURULDU

Olaya ilişkin Gizli Servis'ten yapılan açıklamada "ABD Gizli Servisi personeli, Washington, D.C.'de 15. Cadde ve Bağımsızlık Bulvarı'nda bir memur kaynaklı atış olayının yerine ulaşmıştır. Bir kişi kolluk kuvvetleri tarafından vurulmuştur; durumları şu anda bilinmemektedir. Acil müdahale ekipleri olay yerine intikal ettiği için lütfen bölgeden uzak durunuz" ifadelerine yer verildi.

TRUMP KONUŞMA YAPACAKTI

Silah sesleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kameraların önüne geçmeden hemen önce yaşandığını iddia edildi.

Trump, TSİ 23:00'te kameralar karşısına geçerek konuşmaya başladı.

