Hürmüz Boğazı’nda ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken, Trump’tan sert açıklamalar geldi. İran’ın ABD gemilerine saldırması halinde “yeryüzünden silineceğini” söyleyen Trump, Güney Kore’ye de ortak görev çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan Hürmüz Boğazı gerilimine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söyledi.

Trump, Hürmüz Boğazı’nda bir yük gemisinin vurulmasının ardından Güney Kore’ye de seslenerek, “gelin ve gemi hareketleri misyonuna katılın” çağrısında bulundu. Trump ayrıca, Güney Kore gemisi dışında Hürmüz Boğazı’nda başka bir hasar olmadığını söyledi.

Hürmüz yine barut fıçısı! Trump'tan İran'a yeni tehdit: Yeryüzünden sileriz

6 BOT BATIRILDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını açıklamıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

