İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre bir ABD savaş gemisi Hürmüz sularında vuruldu. İran’dan yapılan açıklamada, "Bir ABD savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’na girmesi engellendi, bölgeden geri döndü.” ifadelerine yer verildi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran Devrim Muhafızları'nın uyarılarını dikkate almayan bir ABD donanma gemisinin Jask adası yakınlarında iki füzeyle vurulduğu bildirildi.

İRAN ORDUSUNDAN 'YAKLAŞIRSANIZ VURURUZ' TEHDİDİ

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran'dan 'Yaklaşırsanız vururuz' tehdidi gelmişti.

Yarı resmi Fars haber ajansının aktardığı bir açıklamada, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Sardar Mohebbi, "İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından açıklanan ilkelere uymayan her türlü denizcilik faaliyeti ciddi risklerle karşı karşıya kalacak ve bu ilkeyi ihlal eden gemiler zorla durdurulacaktır" dedi.

Mohebbi, "İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayınlanan geçiş protokollerine uyan ve belirlenen güzergahı koordineli bir şekilde izleyen sivil ve ticari gemilerin her türlü hareketi güvenli olacaktır," diye ekledi.

İRAN, HÜRMÜZ'DE KONTROL EDİLEN YERLERİ PAYLAŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda kontrol ettiklerini belirttikleri alanlara ilişkin bir harita yayımladı. İran devlet televizyonu tarafından paylaşılan haritada, boğazın güneyinde İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Güney Füceyre hattı arasında kalan alanın ve batı tarafında İran’ın Keşm Adası ile BAE’ye bağlı Ümmu’l-Kayveyn arasındaki hattın, İran Silahlı Kuvvetleri’nin kontrol ve yönetimi altında olduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ KRİZİ SÜRÜYOR

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar, Tahran'ın İsrail'e ve Körfez'deki ABD müttefiklerine karşı misillemesine ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yol açtı.

13 Nisan'dan bu yana ABD, stratejik öneme sahip bu su yolunda İran deniz trafiğini hedef alan bir deniz ablukası uyguluyor.

8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla iki haftalık ateşkes ilan edildi, ardından 11 Nisan'da İslamabad'da doğrudan görüşmeler yapıldı, ancak kalıcı bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine ateşkesi yeni bir süre belirlemeden uzattı.

