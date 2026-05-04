Katılım bankacılığı sisteminde yaygın olarak kullanılan murabaha, faizsiz finansman yöntemleri arasındadır. Temelinde ticaret mantığı bulunan murabahada finans kuruluşu bir malı satın alarak üzerine belirli bir kâr ekler ve müşteriye vadeli şekilde satışını gerçekleştirir. Peki, murabahanın avantajları nelerdir?

Murabaha borç verme yerine alım-satım esasına dayanan bir işlem olarak tanımlanır ve faizsiz finans prensiplerine uygunluğu nedeniyle tercih edilir. Sistemde gelir, borç üzerinden değil ticari faaliyet sonucu elde edilen kar üzerinden sağlanır, böylece İslami finans anlayışına uygun bir yapı oluşturur.

Murabahanın avantajları nelerdir?

Murabaha faiz içermemesi nedeniyle alternatif finansman arayanlar için önemli bir seçenek sunar. İşlemde maliyet ve kar oranının açık şekilde belirtilmesi şeffaflığı artırırken taraflar arasında güven sağlar. Varlığa dayalı bir sistem olması, işlemi daha güvenli hale getirir.

Ayrıca ödeme planlarının vadeli olarak düzenlenebilmesi, bireylerin ve işletmelerin finansman ihtiyaçlarını daha esnek şekilde karşılamasına imkan tanır. Bunlar sayesinde murabaha hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için yaygın şekilde tercih edilen bir finansman yöntemi olarak bilinir.

MURABAHA NASIL ÇALIŞIR?

Murabaha süreci müşteri ile finans kurumu arasında yapılan sözleşmeyle başlar. Sözleşmede alınacak malın özellikleri, maliyeti, kar oranı ve ödeme planı açık şekilde belirlenir.

Finans kurumu, ilgili ürünü doğrudan ya da müşeteriye verdiği vekalet aracılığıyla satın alır ve bedelini satıcıya öder. Ardından ürün, üzerine eklenen kâr ile birlikte müşteriye devredilir.

Müşteri ise bedeli genellikle taksitler halinde öder. Sürecin her aşamasında fiyat ve şartların açık olması, işlemin temel özelliklerindendir.

