Faizsiz finansman yöntemleri arasında öne çıkan murabaha, katılım bankacılığı ürünleriyle birlikte yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Kira sertifikası, sukuk ve katılım bankası sistemine ilgi duyanlar, murabaha işlemlerinin nasıl çalıştığını ve hangi aşamalardan oluştuğunu araştırıyor.

İslami finans ve katılım bankacılığına yönelik aramalar artarken murabaha işlemleri de gündeme geldi. Murabaha yöntemi, hem bireysel hem de ticari finansman ihtiyaçlarında sık kullanılan modellerden biri olarak dikkat çekiyor.

MURABAHA İŞLEMLERİ HANGİ AŞAMALARI KAPSAR?

Murabaha süreci, müşterinin satın almak istediği bir mal için katılım bankasına finansman başvurusu yapmasıyla başlar. Banka, bu talebi değerlendirerek uygun bulması halinde müşteriye belirli bir finansman limiti tanımlar.

Onay sürecinin ardından banka, söz konusu malı doğrudan satıcıdan satın alabilir ya da müşteriye verdiği vekalet aracılığıyla alım işlemini gerçekleştirebilir. Bu aşamada malın bedeli banka tarafından karşılanır ve varlık bankanın mülkiyetine geçer.

Satın alma tamamlandıktan sonra banka, önceden belirlenen kâr oranı ve vade koşulları doğrultusunda malı müşteriye satar. Böylece murabaha işleminin satış kısmı tamamlanmış olur.

Müşteri, malı teslim aldıktan sonra işlemi belgeleyen evrakları bankaya sunar. Ardından ödeme süreci başlar ve müşteri, toplam bedeli taksitler halinde ödemeye başlar.

Belirlenen ödeme planı çerçevesinde tüm taksitler tamamlandığında murabaha işlemi sona erer. Bu aşamada müşteri, satın aldığı malın tam sahibi olur.

MURABAHA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLEN UNSURLAR

Murabaha işlemlerinde en önemli unsurlardan biri şeffaflıktır. Banka, malın alış fiyatını ve üzerine eklenen kâr oranını müşteriye açık şekilde bildirir. Bu durum, işlem sırasında belirsizliği ortadan kaldırır ve taraflar arasında güven sağlar.

Ayrıca murabaha işlemleri somut bir varlığa dayanır. Bu nedenle finansman yalnızca mal veya hizmet alımı üzerinden gerçekleştirilir.

Sıkça Sorulan Sorular Murabaha nedir? Murabaha, bir malın finans kurumu tarafından satın alınıp üzerine kâr eklenerek müşteriye satılması işlemidir. Faizsiz finansman yöntemleri arasında yer alır. Murabaha faiz içerir mi? Murabaha işlemi faiz içermez. Bankanın kazancı, satış işleminden elde edilen kâr üzerinden sağlanır.

