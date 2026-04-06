Son yıllarda katılım bankacılığı sistemine ilgi artarken faizsiz bankacılık ürünleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Kar payı ile faiz arasındaki fark, kira sertifikası ve sukuk gibi araçlarla birlikte murabaha yöntemi de faizsiz finansman çözümleri arasında öne çıkıyor. Peki, Murabaha nedir, nasıl çalışır?

Türkiye’de katılım bankası ürünlerine yönelim artarken altın hesabı katılım bankası seçenekleri, birikim hesabı faizsiz alternatifler ve helal yatırım araçları daha fazla araştırılıyor. Bu kapsamda murabaha, hem bireysel hem ticari finansmanda kullanılan temel modellerden biri olarak dikkat çekiyor. İşte, faizsiz finansman yöntemi olan murabaha hakkında bilinenler...

FAİZSİZ FİNANSMAN YÖNTEMİ MURABAHA NEDİR?

Murabaha, katılım bankacılığı sisteminde kullanılan ve faizsiz bankacılık prensiplerine uygun bir finansman yöntemidir. Bu modelde banka, müşterinin talep ettiği ürünü satın alır ve üzerine önceden belirlenmiş bir kar payı ekleyerek vadeli şekilde müşteriye satar. Bu yönüyle murabaha, klasik kredi sistemlerinden farklı olarak borç verme değil, doğrudan ticaret temelli bir işlem olarak öne çıkar.

Geleneksel bankacılıkta faiz üzerinden kazanç sağlanırken, murabaha modelinde kazanç ticari kara dayanır. Bu nedenle murabaha gibi modeller, faiz hassasiyeti olan kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturur. Aynı sistem içinde kira sertifikası ve sukuk gibi araçlar da benzer şekilde faizsiz yatırım araçları arasında yer alır.

MURABAHA NASIL ÇALIŞIR?

Murabaha sisteminde süreç, müşteri ile katılım bankası arasında yapılan sözleşmeyle başlar. Müşteri almak istediği ürünü belirler, banka bu ürünü satın alır ve üzerine belirli bir kar payı ekleyerek müşteriye vadeli olarak satar. Tüm maliyet ve kar oranı en baştan açık şekilde belirlenir, bu da sistemin şeffaflık ilkesine dayanmasını sağlar.

Faizsiz bankacılık sisteminde murabaha, en yaygın kullanılan modellerden biri olarak öne çıkar. Özellikle taşıt, konut ve ticari ekipman finansmanında tercih edilir. Ödeme süreci ise genellikle taksitler halinde ilerler. Müşteri, belirlenen vade planına göre borcunu öderken toplam tutar en baştan net olarak belirlenir. Bu sistemde belirsizlik bulunmaması ve tüm şartların açık şekilde belirlenmesi, murabahayı diğer finansman yöntemlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkar.

KATILIM BANKACILIĞINDA MURABAHA NEDEN TERCİH EDİLİR?

Murabaha, faiz hassasiyeti olan kullanıcılar için uygun bir finansman yöntemidir. Şeffaf yapısı ve sabit ödeme planı avantaj sağlar.

MURABAHA İLE KREDİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Murabaha ticaret temelli bir modeldir, kredi ise faizli borç verme sistemine dayanır. Bu nedenle çalışma mantıkları farklıdır.

