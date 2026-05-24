Bursa’da ikinci el otomobil pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kala araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar oto pazarına akın ederken, pazarda dikkat çeken yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, kimi zaman aileleriyle kimi zaman ustaları ya da arkadaşlarıyla araç inceleyip fiyat araştırması yaptı. Uzun süredir durgun seyreden ikinci el otomobil piyasasının ise yaz sezonunun başlaması ve bayram tatilinin yaklaşmasıyla yeniden canlandığı görüldü.

Pazarda her bütçeye uygun ticari ve hususi araçların yer aldığı görülürken, özellikle bayram tatilinde memleketine ya da tatile kendi aracıyla gitmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

"KİRAYA 20 BİN TL VERECEĞİMİZE..."

Yalova'dan araç almak için Bursa'ya geldiğini söyleyen Haluk Ergün, Bursa piyasasının çevre illere göre biraz daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Yalova'dan araç almaya geldim. Fiyatlar Yalova ve İstanbul piyasasına göre Bursa'da biraz daha üst seviyede. Geçen seneye göre genel fiyatlara bakarsak daha iyi duruyor ama İstanbul'da fiyatlar bir tık daha aşağıda. İnsanlar araç kiralayıp 20 bin TL para vereceğimize araba almayı daha mantıklı görüyor. Bayramdan sonra da fiyatların biraz daha aşağı geleceğine inanıyorum" dedi.

Sabahın erken saatinde akın ettiler! Kiralamak yerine satın almayı tercih ediyorlar

"PAZAR ŞU AN HAREKETLİ"

Aracını satmak için pazara gelen Ömer Güneş ise bayram öncesi satışların hareketlendiğini belirterek, "Aileler yoğun şekilde geliyor. Pazar şu an hareketli. Bayram üstü olduğu için satışlar iyi ama sonrası için şimdiden bir şey söylemek zor" diye konuştu.

Sektör temsilcileri ise yaz aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el piyasasındaki hareketliliğin bir süre daha devam etmesini bekliyor.

