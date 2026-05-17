Nisan ayı konut satış verileri, yüksek faiz ve finansman sıkışıklığının etkisiyle piyasada yön değişimini ortaya koydu. İkinci elden sıfır konuta belirgin bir kayış yaşandı. Banka kredilerindeki daralma ikinci el piyasayı baskılarken, sıfır konut satışları artış gösterdi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ- Nisan ayı konut satış verileri, yüksek faiz ve finansman sıkışıklığı yaşayan tüketicinin gayrimenkul tercihlerinde radikal bir kırılma yaşandığını ve rotanın “ikinci elden sıfıra döndüğünü” ortaya koydu.

Bankaların kredi musluklarını kısması sebebiyle peşin para isteyen ikinci el piyasası kilitlenirken, ilk el (sıfır) konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306’ya ulaştı; buna karşın ikinci el konut satışları ise yüzde 0,3 oranında gerileyerek 86 bin 502’ye düştü.

İkinci elden sıfıra döndük

KAMPANYALAR ETKİLEDİ

Piyasada yaşanan bu net makas ayrışması, bankalardan konut kredisi alamayan yerli yatırımcının, inşaat firmalarının kendi bünyelerinde sunduğu bankasız, senetli ve uzun vadeli ödeme kolaylıklarına sığındığını gösteriyor.

Aynı zamanda eski yapılara sermaye bağlamak istemeyen vatandaşın, deprem riskini de göz önünde bulundurarak yüksek maliyetine rağmen tercihini yeni, güvenli ve nitelikli sıfır projelerden yana kullanması bu keskin dönüşün en somut gerekçesi olarak kayıtlara geçiyor.

EV SAHİPLİĞİ ORANI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ait aile istatistiklerini resmen açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte oturulan konutun mülkiyet durumuna göre fertlerin dağılımı da belli oldu.

Buna göre; kendi evinde oturanların oranı yüzde 57,1’e yükseldi. Paylaşılan detaylara göre ev sahipliği oranı, 2014 yılında yüzde 61,1’e çıkmıştı. Sonraki senelerde sürekli olarak azalan oran, 11 yıl sonra yeniden yükseldi.

Uzmanlara göre son dönemde birinci el konut kampanyaları, alternatif ödeme modelleri, markalı konut projelerine artan ilgi ve kiralardaki kontrolsüz yükseliş de vatandaşın “kiracı kalmak yerine ev sahibi olma” eğilimini güçlendirdi. Sektör temsilcileri, mevcut ekonomik dengelerin korunması ve krediye erişimin kolaylaşması hâlinde önümüzdeki dönemde ev sahipliği oranındaki artışın daha belirgin hâle gelebileceğini ifade ediyor.

