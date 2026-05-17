TÜİK’in Mart 2026 verilerine göre inşaat maliyetleri yıllık yüzde 27,24 artarken, sektör temsilcileri maliyetten çok kalifiye usta ve teknik ekip eksikliğinin krizi derinleştirdiğini vurguluyor. Usta bulunamaması projeleri geciktirirken işçilik maliyetlerini artırırken bu durum konut üretiminde fiyatların düşmesini zorlaştırıyor.

TÜİK’in Mart 2026 verilerine göre inşaat maliyetleri yıllık yüzde 27,24 artarken, sektör temsilcileri şantiyelerdeki asıl krizin malzeme değil, kalifiye usta ve teknik ekip eksikliği olduğunu vurguluyor.

Genç neslin sahaya ilgisizliği ve mesleki eğitim yetersizliği sebebiyle tırmanan işçilik maliyetleri, usta bulunamadığı için uzayan proje süreleriyle birleşerek finansman yükünü daha da ağırlaştırıyor.

Şantiyede asıl problem kalifiye eleman

Özellikle kentsel dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde kat karşılığı sözleşmeleri zorlayan bu durum karşısında, malzeme fiyatları kontrol altına alınsa bile usta krizi çözülmeden konut üretim maliyetlerinin ve nihai satış fiyatlarının düşürülmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

İŞÇİLİK ENDEKSİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı veriler ise şöyle:

Endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,24 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,5, işçilik endeksi yüzde 1,54 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 25,61, işçilik endeksi yüzde 30,07 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,89, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,26 yükseliş kaydetti.

Şantiyede asıl problem kalifiye eleman

Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,33 artış sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise malzeme endeksi yüzde 24,17, işçilik endeksi yüzde 29,76 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,46 artış gösterdi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,48, işçilik endeksi yüzde 2,28 artış kaydetti. Malzeme endeksi, martta yıllık bazda yüzde 30,09, işçilik endeksi yüzde 31,16 yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası