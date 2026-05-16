Eurovision Şarkı Yarışması’nın 70. yılına sahne olan 2026 organizasyonunda büyük final heyecanı başladı. Viyana’da düzenlenen yarışmanın ardından müzikseverler final gecesinin yayın saati, canlı izleme ekranı ve finalist ülkeleri araştırıyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Eurovision 2026’da ikinci yarı finalin tamamlanmasıyla finalist ülkeler netleşti. İsrail’in yarışmaya katılımı nedeniyle protestolar ve boykot tartışmalarının gölgesinde geçen organizasyonun büyük finali için geri sayım sürüyor.

EUROVİSİON 2026 FİNALİ SAAT KAÇTA?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması büyük finali 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yarışma, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Wiener Stadthalle salonunda düzenlenecek. Avrupa saatiyle 21.00’de başlayacak final gecesi, Türkiye saatiyle 22.00’de canlı yayınlanacak.

Bu yıl Eurovision’un 70. yıl organizasyonu olması nedeniyle final gecesine özel sahne şovları ve etkinlikler planlandı. Finalde yarı finallerden yükselen ülkelerin yanı sıra ev sahibi Avusturya ve doğrudan finale kalan ülkeler de sahne alacak. Jüri oyları ve halk oylamasının ardından Eurovision 2026 şampiyonu belli olacak.

Eurovision 2026 finali saat kaçta, hangi kanalda?

EUROVİSİON 2026 FİNALİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Eurovision 2026 büyük finali Türkiye’de Eurovision Song Contest’in resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Yarışmayı takip etmek isteyen izleyiciler, resmi dijital yayın üzerinden final gecesini canlı olarak izleyebilecek. Eurovision’un resmi internet sitesi ve YouTube yayını üzerinden yapılacak canlı yayın, dünya genelindeki izleyicilere açık olacak.

Bu yılki organizasyon özellikle İsrail’in yarışmadaki varlığı nedeniyle yoğun tartışmaların odağında yer aldı. Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), Rusya’yı yarışmadan men etmesine rağmen İsrail için benzer bir karar almaması Avrupa genelinde eleştirilere neden oldu. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda yarışmayı boykot eden ülkeler arasında yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası