Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, savaşların ekonomiye etkisi ve yatırım araçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Savaşın başladığı günden bu yana piyasalarda manipülatif fiyatlamalar oluştuğunu savunan Memiş, sürecin dijital paralara geçişi hızlandıracağını öne sürdü.

Memiş, “Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Bir gün yükseliş, bir gün düşüş... Tabii ki petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatları yükselince bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon patlak verdi. Çünkü bilerek ve isteyerek savaşı başlattılar. Bilerek ve isteyerek enflasyonları patlattılar. Bilerek ve isteyerek de dijital paralara geçiş sürecini destekleyecekler. Yani bu film sonu dijital paralara geçişle sonlanacak” dedi.

Tarafların savaşı sona erdirmek yerine gerilimi artırdığını belirten Memiş, “Her iki taraf, her üç taraf aslında gerginlikleri tırmandırmak için devam ediyor sürece. Belirsizlik devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ LİMANDIR” Son dönemde yaşanan geri çekilmelere rağmen altının güvenli liman özelliğini koruduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere odaklanmaması gerektiğini söyledi.

“Yaklaşık 3 aydır baskılanan bir altın piyasası var karşımızda. Tabii ve doğaldır. Savaşın olduğu ortamlarda nakit ihtiyacı da oluyor. Yatırımcılar da ‘her ay üzerine koyacak, her ay zirve yapacak’ diye bekliyor ancak böyle bir şey yok. Yıllık bazda düşünmek lazım” diyen Memiş, uzun vadede altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır gibi emtiaların önemini koruyacağını belirtti. 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak tanımlayan Memiş, yatırımcılara kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ 10 BİN TL Yeniçağ'a konuşan ve altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, “Yıl sonu beklentimizde revize yapmadık. Yine 10.000 lira hedefimizi korumaya devam ediyoruz. Yine ons altın tarafında 5.880 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizi korumaya devam ediyoruz” dedi. Temmuz ve ağustos aylarında gram altının 8 bin TL seviyelerine yerleşebileceğini belirten uzman isim, ons altında ise 5 bin 800 - 6 bin dolar bandının gündemde olduğunu ifade etti.

“DOLAR YATIRIM ARACI DEĞİL” Dolar kuruna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, yıl sonu için 50-52 TL bandını işaret etti. Ancak doların yatırım aracı olmadığını savunan Memiş, “Doların enflasyonu var ve kağıt paralar kesinlikle yatırım aracı değildir” diye konuştu.

“Altın mı dolar mı?” sorusuna da cevap veren Memiş, tercihini altından yana kullandı. Gram altının hem dolar kuru hem de ons fiyatından destek aldığını ifade eden uzman isim, dolar kurundaki yükselişin gram altına da ek katkı sağlayacağını söyledi.

“BORSADA HEDEF 20 BİN PUAN” Borsa İstanbul için de yükseliş beklentisini koruyan Memiş, endeksin 16 bin puanı aşması halinde yıl sonuna kadar 20 bin puan seviyesinin hedeflenebileceğini kaydetti. Bitcoin hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, lider kripto para için yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirterek, “Yılın ikinci yarısında Bitcoin tarafında 100 bin dolar seviyesinin üzerinde rakamlar beklemeye devam edeceğim” dedi. Altcoinler konusunda ise yatırımcıları uyaran Memiş, bu piyasayı bugüne kadar önermediğini ve bundan sonra da önermeyeceğini söyledi.

“DÜNYANIN EN UCUZ ALTINI TÜRKİYE’DE OLDU” Türkiye’de altın piyasasında yaşanan dikkat çekici gelişmelere de değinen Memiş, uzun süredir devam eden işçilik farklarının tamamen kapandığını belirtti. Memiş, “2,5 yıldır dünyada en pahalı altına sahip olan bir ülkeydik. Ama bu hafta tamamen kapandı. Beraberinde 247 dolar eksiye düştü. Yani dünyada en ucuz altın Türkiye’de olmuş oldu. Bunu ben bir fırsat olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

