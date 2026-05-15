Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Beşiktaş, bu sezon ise çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8'er beraberlik ve yenilgi yaşarken, 59 puan topladı. Müsabaka öncesi siyah beyazlıların 11'i açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa Erhan.

Siyah-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında kaldığı sezonu Rizespor deplasmanında noktalayacak.

Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 1-0 yendi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ, SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİ YAŞADI

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta 1 kez sahadan yenik ayrıldı.

Beşiktaş, Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 26 gol atarken, Rize temsilcisi ise 10 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 37. haftasında 2-1 kazandığı maçla 18 yıl sonra İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Rizespor karşısında gol rekoru için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 8 gol kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde en fazla gol attığı iki lig sezonundan birini yaşıyor.

2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) bir sezonda 8 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, Rizespor karşısında rakip fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak.

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken 10 gol kaydetti.

RİZESPOR EVİNDE SON 5 MAÇI KAZANDI

Teknik direktör Recep Uçar'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Rizespor ise sahasında kolay kolay geçit vermiyor.

Ligde evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi, sırasıyla Kocaelispor (2-0), Antalyaspor (1-0), Samsunspor (4-1), Gaziantep FK (2-1) ve Konyaspor'u (3-2) mağlup etti.

Yeşil-mavili ekip, bu sezonun genelinde ise sahasında 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve 26 puan topladı.​​​​​​​

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek hem sezonu 3 puanla kapatmayı hem de rakibinin sahasındaki galibiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Yeşil-mavili ekip, ligde çıktığı 33 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 1-0 yenilmişti.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Zeqiri, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE ÇAYKUR RİZESPOR, LİGDE 48. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rize'de bugün oynanacak maçla, 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 47 maçın 30'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 94 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN RİZE DEPLASMANI KARNESİ

Siyah-beyazlı ekibin, Rizespor'a konuk olduğu ligdeki 23 maçta galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Rize'de oynanan maçlarda 43 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde ise 26 gol gördü.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

FARKLI SONUÇLAR

İki ekip arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Beşiktaş aldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor olarak tarihteki yerini aldı.

Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.

