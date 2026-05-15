Beşiktaş'ın Ağustos 2025'te Serie A ekibi Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure için önemli gelişmeler yaşanıyor. Malili oyuncu, siyah-beyazlılarda 25 maça çıktı, 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Beşiktaş'ın, sezon başında kiralık olarak transfer ettiği, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Bilal Toure'nin bonservisini almak için harekete geçtiği belirtildi.

El Bilal Toure, Beşiktaş'ta 12 gole katkı sağladı.

SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ

Africafoot'un haberine göre; performansından memnun kaldığı Malili golcünün takımda kalmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda kulübü Atalanta ile temas kurmayı planlıyor.

Genç oyuncunun kiralık kontratında, "15 gol atarsa opsiyon devreye girer" madfdesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 24 yaşındaki oyuncunun takımda devam etmesine olumlu baktığı belirtilirken, transfer görüşmelerinin yaz döneminde hız kazanacağı ifade edildi.

