Bonservisi alınacak mı? Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı
Beşiktaş'ın Ağustos 2025'te Serie A ekibi Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure için önemli gelişmeler yaşanıyor. Malili oyuncu, siyah-beyazlılarda 25 maça çıktı, 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Beşiktaş, sezon başında Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure'nin bonservisini almak için harekete geçti.
- Beşiktaş, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Bilal Toure'nin takımda kalması için Atalanta ile temas kuracak.
- Transfer görüşmelerinin yaz döneminde hızlanacağı ifade edildi.
- Teknik direktör Sergen Yalçın da 24 yaşındaki oyuncunun takımda devam etmesine olumlu bakıyor.
Beşiktaş'ın, sezon başında kiralık olarak transfer ettiği, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Bilal Toure'nin bonservisini almak için harekete geçtiği belirtildi.
SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
Africafoot'un haberine göre; performansından memnun kaldığı Malili golcünün takımda kalmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda kulübü Atalanta ile temas kurmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 24 yaşındaki oyuncunun takımda devam etmesine olumlu baktığı belirtilirken, transfer görüşmelerinin yaz döneminde hız kazanacağı ifade edildi.
