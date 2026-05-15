Milli tekvandocumuz Elif Sude Akgül, son şampiyonada Avrupa’yı inletti, İstiklal Marşımızı bütün dünyaya dinletti. Şimdi çıtayı daha yükseğe koydu; “Hedef; Olimpiyat Şampiyonluğu”.

Henüz 20 yaşında… Ama Türk spor tarihine adını altın harflerle kazıdı bile!

Elif Sude Akgül; bayraklaştı



Milli tekvandocumuz Elif Sude Akgül, Almanya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 49 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu! Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Elif Sude şampiyonluk yolunda adeta fırtına gibi esti. Son 16’da Portekizli Matilde Ferreira’yı, çeyrek finalde Andorralı Naiara Linan Pardo’yu, yarı finalde Avrupa’nın efsane isimlerinden İspanyol Adriana Cerezo Iglesias’ı geçerek finale çıktı. Finalde Sırp Andrea Bokan’ı 2-1’lik müthiş bir mücadeleyle devirip, Avrupa’nın tepesine Türk bayrağını dikti!

Bu sadece bir madalya değil; bu, azmin, iradenin ve Türk gençliğinin zaferi!

Daha 19’undayken 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Çin’de dünya ikincisi olup gümüş madalyayı boynuna asmıştı. Şimdi 20’sinde Avrupa’nın kraliçesi…

Ordulu bu yiğit kız, disipliniyle, çalışkanlığıyla ve o bitmeyen mücadele ruhuyla Türk sporunun en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Genç yaşına rağmen yüreği aslanlar gibi!

Şimdi gözler Olimpiyatlar’da! O madalyayı da alıp Türk bayrağını en üstte dalgalandırmak için çalışıyor.

Elif Sude Akgül… Senin gibi evlatları olan bir millet, asla yenilmez!

Devam et şampiyon, yolun açık olsun.