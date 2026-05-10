Ligin kralı Galatasaray

Re re re..

Ra ra ra…

Cim bom bom!

Şampiyon!

Rams Park’ta düğün var, şölen var! Tarih var, coşku var, gurur var.

Victor Osimhen var!

İyi ki Osimhen var

Osimhen sırtladı Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıdı, üst üste 4. şampiyonluk bu! Rekor mu rekor!

Hem de Antalyaspor’un kahramanı Soner Dikmen’den iki gol, biri kafa biri füzeyle geceye damga vurduğu hâlde.

Pes etmedi Galatasaray. İki kere geriye düştüğü maçta destanlaştı. Tam şampiyonluk pastası kesilecek, mumlar yakılacak, kupa havada uçuşacak derken düğün haftaya kalamazdı, kalmadı.

Antalyaspor gibi kümede kalma derdindeki bir takım Rams Park’ı mateme çevirmezdi, çeviremedi de.

Onca yıldız, onca tecrübe, onca para… Erken gol bulma sevdasıyla bütün ataklar duvardan döner gibi dönse de düğün düğüm olamazdı.

Takım ona çalıştı

Okan Buruk’un hamlesi sıkıntıyı çözdü

Ne plan, ne organizasyon? Samsun hezimetinden sonra bir de bu yaşanamazdı.

Lemina’nın golü ile ümit doğdu.

Bütün takım Osimhen’e oynadı. Adam çalıştı, koştu, mücadele etti, pozisyon üstüne pozisyon kaçırdı ama önce penaltıyı aldı sonra golleri attı.

Maçın adamı: Victor Osimhen

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...