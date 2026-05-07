Neden Aziz Yıldırım?

Aranıyor!

Efane başkan Ali Şen'den daha karizmatik, Aziz Yıldırım'dan daha tecrübeli, Hakan Baki'den daha heyecanlı, Mehmet Ali Aydınlar'dan daha çok kabul görecek zengin, kudretli, tecrübeli ve devlerle rakebet edecek bir başkan adayı aranıyor, 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi.

Aziz Yıldırım

Aydınlar neden çekildi?

Akla gelen ilk isim Mehmet Ali Aydınlar'dı. Hatta son 6 aydır, bir hazırlık yaptığı da söyleniyordu. Ancak beyefendi son anda ''Aday değilim'' dedi ve çekildi. Söz verdiği isimler, görüştüğü konuştuğu kişiler şaşırmadı bu karara.

İşin en ilginç yanı; çekildi çekilmesine de süreci hâlâ çok yakından izliyor,

Beyefendi.

Malum olağan değil olağanüstü seçim, bu!

Ayrıca bu kısa süreçte kulübü ayağa kaldırmak kolay değil.

Sonuçta hesap adamıdır Mehmet Ali Bey; plânsız, programsız ''hele bir seçilelim de arkası gelir'' anlayışıyla hareket etmez.

Fenrbahçe'nin malî, idari, sportif gerçeğini tam bilmek ister. Fenerbahçe'ye ''hizmet etmek için illa da başkan olmaya gerek yok, dışardan da destek verilir'' diye düşünen bir idealisttir, o.

Mehmet Ali Aydınlar

Fener'in neye ihtiyacı var?

Fenerbahçe'yi aydınlık yarınlara kavuşturacak yegane şey fedakârlık ve töleranstır.

Söz konusu ''Fenerbahçe'' olunca olması gereken şey illa da ''ben'' yaklaşımından çok ''biz'' olgunluğu ile camiayı bütünleştirip empati kültürünü geliştirebilmek'tir.

İdeali bu olmalı.

Ne var ki sarı lacivertli camia şu an bölük pörçük! Her kafadan bir ses yükseliyor.

İdealistler, realistler, klasikler ve yenilikçiler!

Maalesef; hem de bütünlük içinde büyük güç oluşturmaya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde dağınıklık söz konusu.

Toparla toparlayabilirsen!

Doğrusu zor!

Bir kurtarıcı aranıyor!

Ali Koç'la mutlu olamadı Fenerbahçeliler.

Saadettin Saran'la bitirilemedi kaos ortamı.

Haliyle bir kurtarıcı aranıyor!

Sportif, sosyal, ekonomik ve idari anlamında büyük şahlanışı başaracak bir lider arıyor Fenerbahçe.

Peki yok mu, 54 bin 977 genel kurul üyesi arasında böyle biri?

Fenerbahçe aşkı için; başkan ve yönetimi seçmek adına 46 bin 939 kişi aidat ödemiş. Kulübü sahiplenmek adına bu çok güzel.

Ali Koç

Aranan kan Safi mi?

Ne olursa olsun daha güçlü rekabet adına, kupalar kazanmak, daha büyük değerler üretmek, Avrupa'da bir numara olmak adına toparlanmalı Fenerbahçe!

Lakin nasıl olacak bu iş ve kim toparlayacak Fenerbahçe'yi?

Aranan kan Mustafa Hakan Safi mi ve Aziz Yıldırım karşısında şansı nedir?

"Kayıtsız şartsız adayım"

Liman işletmeciliğinden enerjiye, gıdadan tarıma, gayri menkulden inşaat beton ve çimentoya birçok sektörde kuruluşunun üzerinden 60 yıl geçen Türkiye'nin köklü kuruluşlarından bir holdingin yönetim kurulu başkanı ve aileden varlıklı bir iş adamıdır, Safi. Şansı şu an yüksek ama seçim süreci çok önemli, bu süreci nasıl yöneteceği merak konusu. Zira Fenerbahçe'de rüzgarlar sert eser ve her an her şey değişebilir.

Yoksa liyakat anlamında bir eksiği yok Safi’nin; Ali Koç döneminde yönetimde görev almış, önemli transferlere imza atmış, kulübe 50 milyon avronun üzerinde katkı sağlamış, yurt içi ve yurt dışını iyi bilen bir spor adamıdır Hakan Bey ve asla birleşmeden yana değildir, en büyük vaadi ise çok güçlü bir kadro kurarak ''Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaktır''.

Hakan Safi

Yıldırım'ın şansı Koç

insanları basit duygular birleştirir, çeşitlilik ve fikirler ayrıştırır.

Şu an Fenerbahçe'nin herkesin saygıyla kucaklayacağı bir başkana ihtiyacağı var.

Efsane başkan Aziz Yıldırım da bunu bildiği için ''Destansı 120. yıl için'' mottası ile Fenerbahçe camiasını Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere bir ve beraber olmaya davet ediyor, ''Gelin bir olalım!'' diyor.

Bu çağrı önemli ancak; ''Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı!'', ''Eski çamlar bardak oldu'' diyenler var.

Bu kesim; yeni, yıpranmamış ve camiaya heyecan verecek iddialı bir yönetim istiyor ve Aziz Yıldırım'a sıcak bakmıyor.

Aziz Başkanın handikabı bu!

Ancak geçmişteki Yıldırım’ın 16 yıllık iktidara son veren Ali Koç'un zaferiyle sonuçlanan o görkemli yarışta; yenilik ve değişim isteyenlerin nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını ve sonrası Fenerbahçe'nin nasıl bir kapsa sürüklendiği bilenler, ''Urbanın yenisi dostun eski kıymetli'' diyorlar.

Bu kesim yabana atılmamalı!

Ayrıca kulislerde ''Mustafa Hakan Safi'yi Ali Koç destekliyor'' ifadeleri dolaşıyor ki;

Aziz Yıldırım'ın şu an en büyük şansı bu!

Sahi seçim Aziz Yıldırım’la Safi arasında mı olacak yoksa Yıldırım, Koç rekabetine mi dönüşecek?

Bekleyelim görelim.