..Ve; Fenerbahçe ''Başkan'' arıyor!

Ama etkisi ''moda'' gibi gelip geçici bir aday değil aranan.

Ateşten gömleği giyecek, taşın altına elini değil gövdesini koyacak, Fenerbahçe'yi geçmişteki şaşalı parlak günlerine döndürecek böylece hem kulüp ekonomisini düzeltecek, hem kadroyu güçlendirecek hem de rekabette Galatasaray'dan geri kalmayacak ve kupaları kaldıracak bir başkanın peşinde sarı-lacivertliler.

Sadettin Saran

YA YOL TUT YA DA YOL AÇ

Camianın akil isimlerinden Vedat Bayram aranan başkanı modelini, ''Efsane başkan Aziz Yıldırım ve Ali Şen gibi takım mühendisliğini bilen, karar alma cesareti yüksek biri olmalı'' diye özetliyor! Bayram, ''Ya yol tut ya da yol aç'' diye Yıldırım'ı göreve davet ediyor.

AZİZ YILDIRIM İZLEMEDE

Ancak sarı -lacivertli camianın ileri gelenlerinin teklifine rağmen Aziz Yıldırım yakın çevresine ''Ben, Fenerbahçe'nin bizatihi kendisiyim'' demesine rağmen şimdilik başkan adaylığına sıcak bakmıyor.

Aziz Yıldırım

AYDINLAR'A ''ADAY OL'' BASKISI

Bu arada Saadettin Saran yönetiminden bir yöneticinin de yer aldığı bir heyet önceki gün Mehmet Aydınlar'la görüşerek, ''Aday ol! Bu zaman da taşın altına elini koymayacaksın da ne zaman Fenerbahçe'ye hizmet edeceksin? Camia seni bekliyor'' diyerek Aydınlar'ı iknaya çalıştığı konuşuluyor.

Aydınlar ise teklifi getiren genel kurul üyelerine camiayı bir araya getirecek bir ortamın oluşması halinde teklifi düşünebileceğini söylediği ifade ediliyor.

Mehmet Ali Aydınlar

SAFİ VE GÖKTÜRK HAZIR KIT'A

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Safi ve Barış Göktürk, başkan adaylığı için en öne çıkan iki isim. Hatta kulislerde Safi ve Göktürk'ün yoğun bir şekilde liste çalışmalarına başladığı ifade ediliyor. Göktürk'ün listesinde Selahattin Baki, Metin Şen, Ozan Balaban ve Nezih Kırımlı'nın olduğu ve bazı teknik direktörlerden söz aldığı konuşuluyor.

Hakan Safi'nin ise kolları sıvadığı Metin Sipahioğlu ve Nezih Barut'la olağanüstü kongre çalışmalarını başlattığı ifade ediliyor.

Hakan Safi

DERBİNİN DEPREM ETKİSİ

Ligdeki 3-0'lık Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe'de 10 şiddetinde deprem etkisi uyandırmıştı.

Başkan Saadettin Saran ve ekibi üç saatlik toplantıdan sonra ''Bu süreci daha fazla ötelemek doğru olmaz'' diyerek önce teknik direktör Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yolları ayırdıklarını duyurdu.

Bunu Fenerbahçe ve gelecek yönetimin önünü açmak için yaptıklarını öne süren Saran dün de ''6-7 Haziran'' tarihini vererek olağanüstü seçim kararını açıkladı.

Haliyle bu açıklama ile birlikte Fenerbahçe'de başkanlık yarışı başladı.

YERLİ Mİ OLSUN YABANCI MI?

Kapalı kapılar ardında bir taraftan listeler oluşturulurken, bir taraftan da yeni teknik adamla ilgili ''Yerli mi olsun yabancı mı'' türünden arayışlar başladı. Yerli tekniklar arasında en öne çıkan isim İsmail Kartal ve Aykut Kocaman.