Aziz Yıldırım bir oyla değil, bir adım önde!

Şurada 7 Haziran'a ne kaldı?

Herkes olaganüstü seçimli genel kurula odaklanmış durumda.

Merak zirve yapmış...

Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak yeni başkan merak ediliyor; Aziz Yıldırım mı olacak, yoksa Mustafa Hakan Safi mi?

Doğrusu nefes nefese bir seçim yarışı ancak yüzer gezer delegeler seçim ofisleri arasında boy göstermiyor adeta mekik dokuyor ve anbean dengeleri değiştiriyor.

İnanın çok kongre takip ettim ama hiç bu kadar sistemlerin ve normların ciddi şekilde sarsıldığı bir kongre görmedim.

Buna Vefa Küçük'ün Aziz Yıldırım'a 1 oy farkla başkanlığı kaybettiği Türk futbol tarihinin en unutulmaz seçimlerinden biri olan 15 Şubat 1998 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu da dahil.

Yani o derece renkli, heyecanlı, değişken dinamikleri olan bir kongre bugünkü kongre.

Vefa Küçük

Kim kimin yanında?

Öyle ki; Mustafa Hakan Safi ile poz verenler bir bakıyorsunuz ki, Aziz Yıldırım'la saf tutmuş veya tam tersi. Kim kiminle beraber kestirmek mümkün değil.

Tamam, fikirler, saflar değişebilir ama bu kadarı da fazla!

Sakın meseleye "İradeye fesat karıştırmak" diye bakmayın aksine "ikna yöntemi" olarak değerlendirin.

Birbirini ikna ediyor ama nasıl?

Koca koca adamlar, kongre kurdu bahse konu şahsiyetler.

Torba değil ki büzesin

Kulislerde efsanelere yöneltilen öyle iddialar öyle dedikodular dolaşıyor ki; inanılır gibi değil.

Ağız bu torba değil ki büzesin.

Hele bazı iddialar var ki; yenilir yutulur cinsten değil.

Şaşırıyorum, inanamıyorum.

Türk futbolunun efsanesi, Mîllî Takım ve Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Aziz Yıldırım'ın 40 yıllık dostu Cemil Turan başta olmak üzere sarı lacivertli camianın birçok ünlüsü için buraya yazamayacağım öyle şeyler anlatılıyor ki; "Bu kadarı da olmaz" diye haykırıyorum.

Aziz Yıldırım

Fenerbahçelilik duruşu!

Nerede ilkeli, omurgalı ve o saygın Fenerbahçelilik duruşu?

Doğrusu çok kongre takip ettim, çok kulis gördüm ama işin bu kadar ayağa düştüğünü görmedim.

Nerede o Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerler?

Gruplar aranıyor

"Kırk yamalı bohça" diye tarif edilen gruplar vardı sarı lacivertli camiada...

Kadıköy Grubu, Birleşik Çephe, Birleşik Grup, Birleşik Grup Derneği, Boksörler, Atletler, Yelken Grubu ve 1907 vs...

Hepsinin bir ilkeli duruşu vardı.

Hepsinin ortak gayesi Fenerbahçe'nin geleceği adına en doğru yönetimi seçmekti.

Bunun için kongre tutarlardı.

Unutulmazlar

Şimdi hafızamı tarıyorum da sinema şeridi gibi akıyor o isimler zihnimde:

Orhan Menemencioğlu, Sadun Erdemir, Suphi Ergül, Semih Bayülken, Muhittin Bulgurlu, Memduh Eren, Cihat Arman, Halid Deringör, Semih Gölpınar bitti mi hayır.

Aziz Yılmaz, Kazım Bayülken, Orhan Günaydın, Metin Aşık, Yusuf Duru, Mesut Dizdar, Nuri Yönver, Mehmet Özbek, Seyfettin Solmaz, Köksal Özbek, Vefa Küçük, Eral Pars, Osman Yalçın, Bülent Öztürk daha hangisini sayayım size?

Hakan Safi

Önce Fenerbahçe

Hepsi "Önce Fenerbahçe" derdi...

Fenerbahçe o kadar büyük ve güçlüydü ki; iş dünyası bile o gücü elinde tutmak adına 1907'yi kurmuştu.

Mustafa Koç, Ali Koç, Ferit Şahenk, Aziz Yıldırım, Sakıp Sabancı, Cem Boyner, Mete Has, Başaran Ulusoy, Abdullah Kığılı ve Mustafa Taviloğlu aklıma gelen iş dünyasının ünlü Fenerbahçeli şahsiyetleriydi.

İnanın o gün de rekabet vardı, o gün de kulisler vardı hem de bugünkünden çok daha güçlüsü ama hiçbir zaman hiçbiri nezaketten, saygıdan geri durmazdı, haddi aşacak en küçük bir tavır ve belaltı söylemlerde bulunmazdı.

Bugün öyle mi?

Maalesef!

Fenerbahçe'de başkan ve yönetimi belrleyen birçok kongre mühendisi gördüm ama değerlerin bu denli erezyona uğradığı bir kongre dönemini asla yaşamadım, görmedim.

Ey Fenerbahçe'nin omurgalı, saygın üyeleri bir seçim uğruna birbirinizi kırmayın, birbirinize çamur atmayın, elinizi vicdanınıza koyun ve doğru olanı yapın.

Birlik çağrısı tuttu

Objektifliğine inandığı kongre üyelerine, "Bu seçimi nasıl görüyorsunuz?" diye soruyorum.

Cevap; "Mustafa Hakan Safi Bey aday olarak büyük heyecan uyandırdı ama Aziz Yıldırım bir oy değil, bir adım önde" diyorlar.

"Nasıl?", diye soruyorum.

"Gelin bir olalım, gücümüzü dağıtmayalım, 11 yıldır şampiyonluk görmeyen çocuklar artık sevinsin, dağ gibi büyüyen borç yükü, artık normalleşsin. Sonu çöp olan transferlere milyonları akıtma devri kapansın, artık kendi yıldızımızı kendi öz kaynaklarımızdan yetiştirelim" diyor Aziz Başkan da, o yüzden diyorlar.

Bekleyelim görelim sandıktan kim çıkacak?