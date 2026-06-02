Ay yıldızlı şahlanış

Büyük düşün büyük kazan!

Kuzey Makedonya maçı gösterdi ki; A milliler, 2002’deki gibi istekli, iddialı ve yeniden şahlanmayı bekliyor.

Hem de ne şahlanış; açık söyleyeyim ası yedeği yok hepsi yıldız bu takımın.

Büyüksün Montella

Bravo Montella… İtalyan Hoca’nın disiplinli oyun planı ve alternatif gücü görmek adına aldığı risk; özellikle millî takımdaki forma rekabeti ve kulüplerinde forma şansı bulamayan havuzundaki oyuncu zenginliğini sunmak adına takdire şayandı. Helal olsun.

Teknik direktörümüz Montella en kompakt savunma ve hızlı hücum geçişleri üzerine bir sistem kurguluyor.

Bu takımda hayat var

Düşünün… Uğurcan, Arda, Kenan, Barış, Hakan, Kerem, Abdülkerim, İsmail kenarda ama sahadaki ay yıldızlılar ışıl ışıl ve şiir gibiler.

Avuçlarım dolusu alkışladım Altay’ı, Eren’i, Orkun’u, Salih’i, Can’ı, Deniz’i, Oğuz, Yunus ve takım arkadaşlarını.

Kalede Altay kritik kurtarışıyla güven verdi. Orta sahada Orkun Kökçü, bir gol, bir asist ve üst direkten dönen topuyla Can Uzun gecenin yıldızıydı.

Unutma! Nasıl başlarsan arkası öyle gelir. A millîler, Kuzey Makedonya önünde testi geçti. Bitti mi hayır son rötuşlar için sırada Venezuela maçı var. Ama asıl olan Dünya Kupası ve Avustralya ile yapacağımız ilk maç.

Temennimiz belli; iyi başla, güçlü kal, sonu güzel olsun. Malum hasret büyük, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası arenasında sahne alırken asıl gaye; ABD, Paraguay ve Avustralya’nın yer aldığı D Grubu’ndan çıkıp 2002’deki gibi iz bırakan güçlü bir hikâye yazmak.

Maçın adamı: Can Uzun

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...