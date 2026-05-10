Çok şey mi istiyor Sergen Hoca?

Hiç düşündünüz mü hiç; “Son dört sezondur üst üste şampiyon Galatasaray oluyor da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor niçin olamıyor?”

Sebebi; istikrar!

Ancak son 5 sezonda 10 teknik adam 5 başkan değiştirenlere gel de anlat bunu anlatabilirsen!

Ne mümkün!

Herkes öfkeli; kimse yaşananlardan ders almak istemiyor.

Herkes bir sihirbaz bekliyor, gelsin, dokunsun ve Kartal’ı uçursun.

Böyle bir dünya yok!

Bu ancak masallarda olur.

Kızmayın!

Ne oldu “Vefa”nıza!

Oysa… Öfke faydasız, destek şart!

Beşiktaş sevdlıları hayal kırıklığı büyük biliyorum, hepiniz üzgünsünüz, sezon bitmiş, şampiyon belli olmuş; elde var hüzün!

Ancak Beşiktaş – Trabzonspor derbisi, sıralamayı değiştirmeyecek bir maçtı. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişken Dolmabahçe’deki öfke seli anlamsızdı. Bu celal kime ne kazandırır? Yadırgadım!

''Vefa'' ve ''feda'' kavramlarını futbol camiamıza kazandıran Beşiktaşlılık duruşuna yakıştıramadım, protestoları yadırgadım.

Nasrettin Hoca’nın fıkrası geldi aklıma: “Testi kırılmadan dövülür; kırıldıktan sonra dövmenin anlamı yoktur.”

Sezon bitmiş, şampiyon belli olmuş, olan olmuş, bu celal niye?

Söyleyin!

Bu öfkenin kime ne faydası var?

Keskin Sirke Küpüne Zarar!

Beklentiler büyük!

Anlarım... Anlarsınız... Anlaşılır...

Nitekim beklentiler karşılanmayınca taraftar üzülür, öfke büyür, onu da anlarım.

Ancak aklı selim olmak yarın güneş yeniden doğacak; heyecan yeniden başlayacak, diye düşünmek varken bu anlamsız öfke niye?

''O gitsin, bu gelsin'' anlayışı, değişmeyen ''Değiştir'' mantığı ne kazandırdı Beşiktaş'a?

Tablo ortada:

Son 5 yılda 10 teknik adam, 5 başkan değişti Beşiktaş'ta sonuç; elde var hüzün!

O yüzden...

Beşiktaş sevdlıları iyi düşünmek, doğru karar vermek gerek...

Hayal kırıklığı ne kadar büyük olursa olsun aklı selim olmak, takıma destek vermek ve geleceğe umut taşımak gerek.

Unutulmamalı ki; öfke fayda değil, yıkım getirir.

Ne demiş büyükler; ''keskin sirke küpüne zarar!'

Sergen Yalçın'ın kredisi bitti mi?

Biliyorum faturayı Sergen Yalçın'a kestiniz?

''Kredisi tükendi'' diye düşünüyorsunuz, bu o kadar basit mi?

Beşiktaş'a mal olmuş fenomenin kredisi bir sezonda tükenir mi?

Ne oldu Beşiktaş'ın ''Vefa''sına?

Kızdığınız adam Sergen Yalçın sahada değil, sahada olanlar başkası ama o kenarda, prestij mücadelesiyle takımını ayakta tutmaya çalışan bir nefer. Hem de valizi elinde olan bir nefer!

''Gitmek'' en kolay olanı ama sizden bir sezon daha sabır göstermenizi istiyor, ''Yabancıya gösterdiğiniz sabrı kendi evladınızdan esirgemeyin'' diyor.

Niçin, ''Beşiktaş'ın menfaatı için'', şampiyon Beşiktaş'ı inşa etmek için.

Sahi, çok şey mi istiyor, Sergen Hoca!

