Kartal değil fırsat uçtu

Tebrikler İlhan Palut; tebrikler Konyaspor. Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk finalisti olarak alkışı hak ettiniz.

Şu direklerin dili olsa anlatsa da anlatsa Beşiktaş’ın içine düştüğü hâli. Heyhat? Eldeki tek hedef de uçtu gitti. Yazık!

Koca Beşiktaş’a ne oldu böyle?

Necip’in arandığı maç

Kulübeye bakar mısınız, Sergen Yalçın hangisini alsın da ilk on bire koysun? Sağdan bakıyor olmuyor, soldan sayıyor olmuyor. Necip de yok ki; “Hadi formayı giy de çöz şu işi” desin. Savunma yok, orta saha yok, bir tek Orkun, biraz da El Bilal.

Zor, dostum zor!

Yoksa, Türkiye Kupası’nda final oynamak yakışırdı Beşiktaş’a. Ancak istemekle olmuyor ki bu iş! Konyaspor çetin mi çetin… Takım mı takım, hem de sistem takımı.

Haliyle eldeki tek hedef için Sergen Hoca, G.Antep maçında aslarını dinlendirmişti. Dün 8 on bir oyuncusu kadrodaydı.

Ne içindi bu uygulama? Kazanmak için elbette.

Beşiktaş’ı ayakta tutmak için ama ne çare?

Bardhi’nin sağ ayağı yetti; Beşiktaş’ı elemeye. Geçmiş olsun.

Maçın adamı: Bardhi

