Kartal yedeklerle uçtu

Son iki haftada Samsunspor’a yenilen, Karagümrük’le berabere kalan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından Djalo ve Asllani’nin golleriyle moral dolu bir sonuçla dönmeyi bildi.

İşte rekabetin gücü

Kafa kafaya geçer diye düşünülen Gaziantep maçında Sergen Yalçın’ın Türkiye Kupası’nı düşünerek asları dinlendirmek adına yaptığı zorunlu rotasyon ilk yarıda Beşiktaş’ın içindeki devi uyandırdı.

..Ve siyah beyazlı takım için rekabetin ne denli güç kazandığını ortaya çıkardı. Bu bir kazanım.

Öyle ki; her puanın altın değerinde olduğu son dönemde gollü, tempolu ve taktik açıdan dikkati çekici bir mücadele seyrettik. Beşiktaş’ın hücum gücü etkiliydi; Cengiz, Jota Silva, Olaitan ve Mustafa, Gaziantep savunmasını zorladılar.

Hem kanatlardaki sürati hem de bitiriciliğiyle Silva daha bir öne çıktı. Ancak ikinci yarıda orta saha düştü, oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı Beşiktaş. Sergen Hoca’nın hamleleri de ilk yarıdaki coşkuyu sağlayamadı.

Yakaladın mı atacaksın

Savunmayı önde kuran Beşiktaş, geride büyük boşluklar bıraktı. Evinde dirençli, ancak form düşüklüğü yaşayan Gaziantep, Maxim’in oyun liderliğinde kontra ataklarda Camara ve Kozlowski ile etkili oldu. Dört net pozisyon yakaladı. Bayo ile gole çok yaklaştı. Bayo’nun Ersin’le karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı ki; topu yandan auta göndermesi Gaziantep adına kaçırılan en önemli fırsattı. Bayo ikinci yarıda da aynı şeyi yaptı, Beşiktaş’ı rahatlattı.

Maçın adamı: Jota Silva

