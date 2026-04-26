Fener, G.Saray’ı şampiyon yaptı

Galatasaray'ın atanı da, tutanı da iyiydi, bir de buna Okan Buruk'un mükemmellik tutkusu eklenince zafer kaçınılmaz oldu.

Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Torreira özetledi sadece dev derbiyi değil sezonu da:

Re, re, ra …

Şampiyon Galatasaray.

Ederson kendini de Fener’i de bitirdi

Fenerbahçe şampiyonluk iddiası için büyük fırsat olan maça iyi başladı ama devamını getiremedi. Uçtu uçtu Kanarya değil, fırsat uçtu.

Hele Ederson faciasını anlamak ve de anlatmak mümkün değil. O kırmızı kart ve hakeme tavrı ile kendini de Fener’i de bitirdi

Yazık!

Bu öyle bir üstünlük ki..,

Olumlu ve olumsuz; tek fark sadece kazananın kaybedene liderlik, strateji, kaynakların etkin yönetimiyle üstün sonuçlar elde etme üstünlüğüdür, bu.



Eğer dün gece Fenerbahçe önünde küllerinden doğan bir aslan gördüysek ki, gördük üç gün içindeki bu değişimin sebebi belli. O sebep mi?



Dikkat! Son üç sezondur ipi göğüsleyen ve şampiyon hiç değişmiyor. Neden? Diye sormadan söyleleyim.

Kahin değilim ama maçtan önce favorim Galatasaray'dı ve dün sürprize şans tanımadan Fenerbahçe derbisinin kazananı oldu.

Ancak 9 rotasyonlu kadrosuyla Rizespor karşısında süt dökmüş kedi gibi mahsunlaşan ve kupadan elenen sarı - kırmızılılar dün Fenerbahçe karşısında yeniden destanlaştı ve Aslan zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Haliyle ister istemez soruyorsunuz: ''Galatasaray hangisi?''



Hakkını teslim edelim ''Macera'' anlamında zaman zaman uç tercihlerde bulunsa da Okan Buruk özünde iyimserdir, problemlerin farkındadır ve çözümlerini de bilir, krizleri yönetmedeki ustalığıy ve zorlukların üstesinden geleceğine olan inancıyla finali de kazanır.

İşte Galatasaray'ı şampiyonluğa odaklayan yapı esasında budur!



Sürekli kaybeden; TFF'den, MHK'dan, hakemden ve rakiplerden sürekli şikayetçi olanlara diyeceğim o ki; eğer kafamızı, cesaret, sevgi, anlayış, iyi niyet ve başarıyı getiren olumlu düşüncelerle doldurursak, zafer daima sizinle olur.

İş bu kadar basit ve asıl kazanım budur.

