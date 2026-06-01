2026 Dünya Kupası'nın görünen horozu: Fransa

ABD’de futbol heyecanı ve coşkusu yükselirken 2026 Dünya Kupası finallerine doğru en çok merak edilen soru; kupayı hangi takım kaldıracak sorusu.

Şimdiden söyleyeyim şampiyon adayım; Fransa.

Onu zorlayacak olanlar ise; İspanya, Arjantin, Brezilya ve Portekiz.

Bunlardan ‘’plase hangisi olur?’’, derseniz, sürprize bağlarım.

Sürpriz mi? Mesela Senagal.

Norveç ve Irak'ın yer aldığı grupta Senagal, Fransa'yı zorlayabilir.

Diğer sürprizler mi?

Mesela Hollanda: Defans lideri Van Dijk ve genç yeteneklerle iddialı ama yine sonunda eli boş dönerler kanaatimce.

Belçika ve Almanya mı: Her iki takımın da kadro kalitesi yüksek ama en temel sorunları istikrarsızlık.

Türk Mîllî Takımı mı?

Doğrusu gönlüm en azından 2002 Dünya üçüncülüğünden daha iyi bir derece yapalım istiyor. A Mîllîlerimiz gruptan çıkması halinde sürpriz yapma potansiyeli yüksek ama turnuva tecrübesi, üç günde bir maç oynama zorluğu dikkate alınınca şampiyonluk hayal ötesi gibi.

FRANSA NEDEN FAVORİ?

Fransa'yı öne çıkaran unsurlar neler?

Turnuva tecrübesi; 2018 şampiyonu ve 2022 finali yaşamış olması.

Kadro derinliği; her mevki için bol alternatifli derin kadro, genç yetenekler ve turnuva tecrübesi. Mbappé’nin prime dönemi, orta sahada Camavinga ve Tchouaméni gibi gençler. Genç yeteneklerin başarılı entegrasyonu. Taktik ve teknik bakımdan hücum organizasyonlarının mükemmelliği. Kontratak üzerine kurulu oyunda kanatları etkili kullanıyor olmaları akla ilk gelen unsurlar.

TAKIM LİDERİ MBAPPE

Kylian Mbappé: Takımın lideri ve hücum yönlendiricisi. Mbappe'nin merkez veya sol kanatta oluşturduğu tehdit, takımın en büyük kozu. Öne çıkan oyuncular:

Ofansif güç Mbappé, Griezmann, Thuram. Camavinga ve turnuva tecrübesiyle zirvede. Jean-Philippe Mateta: Ceza sahası içindeki bitiriciliği ile son maçlarda dikkat çekiyor. Ekitike: Brezilya maçında hızlı geçiş oyunları oldukça tehlikeli.

Defansif güç; Varane, Saliba.

YÜKSEK TEMPOLU OYUN

2026 Dünya Kupası son maçlarındaki yüksek tempolu, hücum ağırlıklı esnek yapı rakipleri zorluyor. Özellikle Mbappe ve Ekitike'nin golleriyle kazanılan 2-1’lik maç, takımın hem formda olduğunu hem de Brezilya gibi güçlü rakipler karşısında üst düzey takımlara karşı oyun disiplinini koruduğunu gösteriyor.

CESARET VE GERİ DÖNÜŞ

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Azerbaycan'a karşı Fransa Mîllî Takımı, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçın kontrolünü ele alarak Mateta, Akliouche ve Magomedaliev (K.K) golleriyle 1-3'lük geri dönüşü başarmalarındaki cesaret ve geri dönüş mücadelesi dikkate değer bir durum.

DESCHAMPS'IN OYUN DENGESİ

Didier Deschamps'ın estetikten ziyade sonuç odaklı; savunma güvenliğini her zaman ön planda tutan, maçın gidişatına göre değişen pragmatik ve dengeli oyun sistemi, Fransa Milli Takımı'nı başarıya taşıyan en temel yapı taşı.

Fransa'ya 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2022 Dünya Kupası finali gibi önemli başarılar kazandırmıştır. Bu sistem, savunma disiplini ve hızlı hücumları bir araya getirerek, takımı rakipler için zorlu bir rakip haline getirmektedir.

Bu sistemin temel özellikleri:

DİSİPLİN VE SADAKAT

Aslında sağlam bir savunma hattına sahipler. Takım disiplini ve taktiksel sadakat, Deschamps'ın sisteminin temelidir.

Oyuncular, verilen görevleri titizlikle yerine getiririyor.

Deschamps, maçın senaryosuna uygun sistem, rakibe göre taktiksel değişiklikler yaparak takımı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Takım, savunmada kompakt kalırken, hızlı hücumlarla gole odaklanıyor.

Ibrahima Konaté, fiziksel gücü, pozisyon bilgisi ve hava hakimiyetiyle bu oyunun vaz geçilmezlerinden.

BAŞARILI ENTEGRASYON

Oyun Kontrolü: Orta sahada topa sahip olma oranını yüksek tutarak, rakiplerini hataya zorlayan bir pres anlayışı uygulanıyor. Teknik ekip, tecrübeli iskeletin yanına Ekitike ve Akliouche gibi genç yetenekleri adapte ederek takımı dinamikleştiriyor.

TEK ZAAF BİREYSEL HATA

​Tek zaafları; disiplin. Brezilya maçında, Bayern München'de defans pozisyonunda forma giyen Dayot Oswald Upamecano'nun kırmızı kart görmesi gibi durumlarda savunma dengesi bozulabiliyor. Ancak Fransa Mîllî Takımı bu açığı da, 1-0 geriye düştüğü Azerbaycan maçında olduğu gibi, maç içinde taktiksel değişiklik becerisiyle kapatabiliyor.