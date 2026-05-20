İstanbul üç gün boyunca bir kültür bayramına ev sahipliği yapacak; 8. Etnospor Festivali... Bu önemli mi çok önemli; Çok önemli çünkü açılan farklı pencerelerle dünyanın cazibe merkeziyiz, artık.

BİR RUH CANLANIYOR

Destanlarla büyüyen bir milletin ruhunu, kahramanlık hikâyelerinin ateşiyle yoğrulmuş bir kültürü düşünün… İşte 8. Etnospor Kültür Festivali tam da bu ruhun yeniden sahneye çıkışı. Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun öncülüğünde, Başkan Bilal Erdoğan’ın o “nereden nereye” dedirten heyecanlı anlatımıyla başlayan bu yolculuk, sekiz yılda fersah fersah yol kat etti ve hayalden gerçeğe dönüşen bir kültür şölenine evrildi.

Ne büyük bir gurur.

8. Etnospor Festivali küresel zenginlik

KÖKLERDEN GELECEĞE

Festival, sadece oyunların, gösterilerin, eğlencenin buluştuğu bir alan değil; aynı zamanda bir milletin evrensel mesajını dünyaya duyurduğu bir sahne. Atlı gösteriler, okçuluk, yay çekme, çocuk etkinlikleri, konserler, sahne performansları… Hepsi birer eğlence unsuru gibi görünse de aslında köklerden geleceğe uzanan bir kültür aktarımı. Sporun ötesinde bir değerler zinciri, bir diplomasi dili, bir barış çağrısı.

HORMONSUZ SPOR

Bugün modern spor endüstrisinin saldırgan tavrı ve “ne pahasına olursa olsun kazan” anlayışına karşı Etnospor’un sunduğu “hormonsuz spor” yaklaşımı, insanlığa unutulan değerleri hatırlatıyor: saygı, dayanışma, barış ve ortak yaşam isteği.

Geleneksel sporların bireyselleşen dünyada toplumsal bağları yeniden kuran bir çimento oluşu, festivalin en büyük kazanımı.

SPOR BARIŞ DİLİDİR

Fanatizmin, holiganlığın yerine bireye, kulübe, kültüre ve insanlığa saygıyı esas alan bir anlayış, bu… Geçmişin zenginliğini gelecek nesillere aktaran bir köprü… İşte Etnospor’un özü bu. Gelenekten geleceğe uzanan bir yolculukta, sporun sadece bir rekabet değil, bir barış dili olduğunu hatırlatıyor.

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ

8. Etnospor Kültür Festivali, bu yüce milletin kadim kültürünü evrensel bir ruha dönüştürerek dünyaya sunuyor. Birlikten doğan gücü, kamu yararını önceleyen anlayışı ve insanlığın ortak değerlerini hatırlatan bir şölen… Kısacası, destanların ruhunu bugünün sahnesine taşıyan bir kültür bayramı.