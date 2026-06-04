2026 Dünya Kupası! Tarihte bir ilk: 55 milyarlık organizasyon

Para... Prestij ve devasa güç...

Bir başka ifadeyle futbol sadece 90 dakikalık bir oyun değil; basit ve anlaşılırlığı sayesinde dünyanın her yerinde herkesin ortak tutkusu olan toplumlar ararası bağları güçlendiren, milyarları peşinden sürükleyen, sosyo-ekonomik etkisi, itibar yönetimi ve pazarlama stratejileri için küresel ölçekte devasa bir güç.

İşte böylesine bir arenada yer almak elbette çok önemli.

Bir gol o kadar önemli ki...

O ne maçtı öyle? Adranalin zirve yapmış, heyecandan hâlâ tüylerim diken diken. Bir gol o kadar önemli ki; tarih yazdırıyor... Kenan, Orkun derken o kritik Play-Off Finali'nde Kosova'yı 1-0 mağlup ettiğimiz ve A Mîllî Takımımız'ı 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na götüren golü Kerem Aktürkoğlu değil de ben atmışım gibi heyecanlı ve gururluyum.

Uğurcan'ın kalesinde devleştiği, direklerin Kosova'ya geçit vermediği o kritik Play-Off Finali'ni düşünüyorum da o gol olmasa bugün büyük hayaller kuramaz 2002'den sonra yeniden tarih yazmak için ümitlenemez devesa organizasyonda yer alamazdık.

2026 Dünya Kupası Play-Off Finali'nde galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Dev organizasyon

A Mîllî Takımımız, Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmemiş olsa şu an kupayı uzaktan seyrediyor olacaktık. Ne büyük kayıp olurdu. Neyse ki başardık.

Rekor kazanımlar

Öyle ki, 2026 Dünya Kupası birçok açıdan bir ilk... Sadece temsil, tanıtım ve diplomasi değil devasa bir organizasyon ve kupa tarihinin rekor kazanımlar beklediği dev bir ekonomi.

FIFA'nın hesaplamalarına göre beklenen gelir tam; 40.9 milyar dolar.

Bu ne demek?

Türkiye bütçesinin 18 trilyon 801 milyar 514 milyon TL, yani 409 milyar 115 milyon, 638 bin dolar olduğunu var sayarsak; ülke ekonomisinin onda biri büyüklüğünde devasa bir katkı.

Şaşırtıcı değil mi?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Üç ülke, 48 takım, 114 maç

Takdir edersiniz ki büyük heyecan için geriye sayımın başladığı şu günlerde 2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ayrı ülkenin ev sahipliği, 48 ülke milli takımı, 16 ayrı şehirde oynanacak. 114 maç sebebiyle hem ilkleri yaşatacak hem de küresel ekonomiye rekor boyutta katkı sağlayacak.

Şöyle ki; naklen yayın hakları, sponsorluklar, seyirci - hasılat ve turizm gelirleriyle küresel ölçekte milyarlarca dolarlık bir endüstri.

Turnuvanın ekonomik boyutu, 2026 yılı itibarıyla rekor seviyelere çoktan ulaşmış durumda.

D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak.

Açılış göz kamaştıracak

Açılış seronomisi göz kamaştıran sahneleri için hazırlıklar tamamlandı. Kupa tarihinin en görkemli açılışı olacak... 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran’da başlarken tarihin en büyük organizasyonu start alacak.

FIFA, ev sahibi üç ülke için toplam 30,5 milyar dolar gelir olacağını öngörürken, organizasyonun küresel ekonomiye 40,9 milyar dolar ek GSYH sağlayacağını hesaplıyor.

Bitmedi... FIFA istihdam anlamında organizasyonun kusursuz olması için turnuvada 824 bin görev alacağını açıkladı.

ABD'den 11 milyar dolar

Dev organizasyona ev sahibi şehirler, yatırımcılar ve kurumlar 14 milyar dolar harcama yapacak. Bunun 11 milyar dolarından fazlasını tek başına ABD’nin üstlenecek. Getiri ise ABD ekonomisi için 17 milyar dolarlık katkı ön görülüyor.

Analistlere göre, öne çıkan rakamlar turnuvanın gerçek ekonomik etkisinin daha büyük olduğunu ifade ediyor. Üç ülkenin ortak ev sahipliğinde en fazla kazanç sağlayacak ülkenin ise Meksika olacağı ifade ediliyor. Turizm ve hizmet sektörüne daha bağımlı olan Meksika ekonomisinde ziyaretçi akışının etkisinin daha fazla hissetmesi bekleniyor.