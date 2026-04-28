İlhan Palut’un Konyaspor takdimi

Dün akşam Konya’da Trabzonspor’u ve Fatih Tekke’yi maalesef tanıyamadım. Trabzonspor gibi bir takım aynı kanattan bu kadar kolay, plansız pozisyon mu verir, gol mü yer… Maalesef!

Golleri aynı kanattan yemek… Ne demek; zaaf mı bu, gaflet mi yoksa Karadeniz’in yiğit takımı, sahaya çıkmayı mı unuttu?

Berkan Kutlu şovu

Doğrusu, on birler açıklanır açıklanmaz “Trabzonspor’un işi çok zor” demiştim. Çünkü Konyaspor, son dönemde bambaşka bir seviyeye çıkmıştı. Tam 8 maçlık yenilmezlik serisi, kupada Fenerbahçe’yi eleme başarısı… Takdire şayan bir hâl.

Anadolu Kartalı artık sadece bir “sistem takımı” değil; inanmış, hırslanmış, çabuk, atak ve çok hızlı bir ekip. O muazzam Konya taraftarı da âdeta 12. adam olarak sahaya iniyor, rakibine nefes aldırmıyor. “Seriye devam” diyor ve ettiriyor.

Onana devleşti ama

İki haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor’un, bileği bükülmeyen rakibinden bu hâliyle puan alması mümkün görünmüyordu. Konyaspor, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe ve Muleka ile önde kurduğu o müthiş baskıyla Trabzonspor’a neredeyse ilk yarıda hücum şansı tanımadı.

Onana kalede devleşti, inanılmaz kurtarışlar yaptı ama Konyaspor’un bitmeyen, tükenmeyen atakları karşısında daha fazla dayanması mümkün değildi.

Ve gecenin yıldızı Berkan Kutlu. 7 dakikada iki gol birden… Önce soldan Olaigbe’nin şık şutu, Onana çıkardı, dönen topu iyi takip eden Berkan kafayla tamamladı. Ardından Bardhi’nin muhteşem ara pasında ceza sahasına sızan Berkan, yakın direğe soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Fatih Hoca, Konyaspor’un göstere göstere kurduğu ataklar karşısında âdeta donup kalmak yerine bir şeyler yapmalıydı. Hamlede bulundu... Pina’nın gayreti, Augusto’nun kafası gol olsa da sonuç değişmedi.

Maçın adamı: Berkan Kutlu

