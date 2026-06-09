D Grubu'nun en iyisi Türkiye

Hazırlık maçları; 4-0'lık Kuzey Makendonya ve 2-1'lik Venezuela maçları da gösterdi ki; Ay Yıldızlı ekibimiz büyük mücadele için her haliyle hazır. Teknik direktörümüz Vincezo Montella, Dünya Kupası'nda sergilenmek üzere en kompakt savunma ve hızlı hücum geçişleri üzerine harika bir sistem kurgulamış durumda. İtalyan Hoca’nın disiplinli oyun planı ve alternatif kadro gücü, özellikle Mîllî Takım'daki forma rekabeti ve havuzundaki oyuncu zenginliğini gerçekten takdire şayan.

Düşünün… Kuzey Makedonya maçında Uğurcan, Arda, Kenan, Barış, Hakan, Kerem, Abdülkerim, İsmail kenarda ama sahadaki ay yıldızlılar ışıl ışıl ve şiir gibiler. Altay’ı, Eren’i, Orkun’u, Salih’i, Can’ı, Deniz’i, Oğuz, Yunus ve takım arkadaşları gol olup yağdılar. Kalede Altay kritik kurtarışıyla güven verdi. Orta sahada Orkun Kökçü, bir gol, bir asist ve üst direkten dönen topuyla Can Uzun gecenin yıldızıydı.

SONU FİNAL OLSUN

Nasıl başlarsan arkası öyle gelir. A millîler, Kuzey Makedonya önünde testi geçti. Venezuela maçı hakeza. Şimdi asıl olan Dünya Kupası ve Avustralya ile yapacağımız ilk maç.

Malum hasret büyük, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası arenasında sahne alırken asıl gaye; ABD, Paraguay ve Avustralya’nın yer aldığı D Grubu’ndan çıkıp 2002’deki gibi iz bırakan güçlü bir hikâye yazmak.

Temennimiz belli; iyi başla, güçlü kal, sonu güzel bir final olsun.

Ümitler dağ gibi... Çünkü ne ABD, ne Avustrulya ne de Paraguay D Grubu'nun en iyisi hiç tartışmasız Türkiye. Ancak oynanmamış maçın kazananı yoktur.

AYAĞIMIZ YERE BASMALI

Ancak yine de dikkatli olmalıyız, böylesine önemli bir turnuvada duygusallığa ve büyüklenmeye yer yok; zira rakibi hafife alıp, rehavete kapılmak büyük gaflet olur.

SAVAŞAN TAKIM AVUSTRALYA

Avustralya son derece iyi organize olan, kalesinde etten duvar ören, kontrataklarda etkili, alan paylaşımı güçlü, sahada her şeyini vermeye çalışan mücadeleci, disiplinli ve savaşan bir takım.

Teknik direktörleri Tony Popovic bir dönem Karabükspor'da da çalışan ve 9 maçta gönderilen biri. Popovic savunma güvenliğini ön planda tutar. Oyun sistemi 4-2-3-1 ve klasik 4-4-2'dir. Topa sahip olmaktan ziyade, kazanmaya odaklanan ve topu kazandığında hızlı bir şekilde kontra ataklarla sonuca gitmeyi amaçlayan bir oyun tarzı vardır. Ancak hızlı hücum geçişlerine rağmen aslında fayda ve sonuç odaklı pragmatik bir savunma takımıdır. Dağınık yakalanmamak gerekir.

DURAN TOPLAR SİLAH GİBİ

Duran topları silah gibi kullanır ve ceza sahasındaki uzun boylu oyuncularla hataları affetmeyip cezalandırır. Aşırtma vuruşlar... Dış vuruşlar... Şık ve şok şutlara dikkat. Özellikle de savunmanın arkasına atılan çapraz uzun toplar çok büyük tehlike... Tek vuruşta rövaşata ile gol atan usta ayaklara sahipler. Mesela korkutucu hızı ve top mermisi gibi şutlarıyla 20 yaşındaki kanat oyuncusu Nestory Irankunda, orta sahanın kalbi, hava toplarına hakimiyeti ve deneyimliyle Jackson Irvine... Savunmada Kenan Yıldız'a markajla görevli Serie A'da Parma'dan tanıdığımız stoperdeki soğukkanlılığı ile Alessandro Circati, kalede baskı altındayken takımdaki sakinliği sağlayan kaptan Maty Ryan. Hepsi dikkate değer yetenekler. Eğer grupta avantajımızı ve iddamızı korumak istiyorsak duygusallığa ve rahavete kapılmadan, gaflete düşmeden büyük bir ciddiyet ve disiplinle maçı kazanacak mücadeleyi ortaya koymalıyız. Haydi çocuklar, size inanıyor size güveniyoruz.

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