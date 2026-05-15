Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Ernest Muçi pazarlığı sürüyor. Bordo-mavili kulüp, kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 25 yaşındaki Arnavut futbolcunun bonservisini almak istiyor. Transfer için siyah-beyazlılara yapılan ilk teklif ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak giden Ernest Muçi, bu sezon 34 maçta 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Arnavut 10 numaranın sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan Karadeniz ekibinin, 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor.

Ernest Muçi, Trabzonspor forması altında 21 gole katkı verdi.

İLK TEKLİF 5 MİLYON EURO

25 yaşındaki futbolcunun transferi için iki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor yönetimi, satın alma opsiyonunda indirim talep etti ve ilk olarak 5 milyon euroluk teklif sundu.

BEŞİKTAŞ'TAN RET, YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın bu teklife olumsuz cevap verdiği, bunun üzerine bordo-mavililerin teklifi güncelleme kararı aldığı aktarıldı. Muçi'nin kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediği ve bu durumun Karadeniz ekibinin transferi gerçekleştirmesi için büyük avantaj teşkil ettiği belirtildi. Siyak-beyazlılar, Muçi'nin transferi için 8.5 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor. Trabzonspor'dan gelecek yeni teklif değerlendirmeye alınacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Muçi'nin takımda kalmasını istiyor.

ÜÇ ÜLKEDEN TALİBİ VAR

Arnavut futbolcuya Almanya, İtalya ve ABD kulüplerinden de ilgi olduğu, Trabzonspor'un opsiyonunun sona ereceği 21 Mayıs'a kadar anlaşma gerçekleşmemesi halinde diğer kulüplerin tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

