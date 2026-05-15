Sergen Yalçın “Muçi bende yok” deyip göndermişti, Fatih Tekke “Bende var” deyip formayı verdi. Arnavut oyuncu bordo mavili takımda 15 gol, 9 asistle 24 gole katkı verdi, Jose Sosa’yı geride bıraktı…

Sezonun son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla yarıştan düşen ve ikinciliği de Fenerbahçe’ye kaptırarak Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçıran Trabzonspor, kupaya tutundu.

SEZONA DAMGA VURDU

Bordo mavililer Gençlerbirliği’ni geriden gelerek 2-1 yenerken takımını finale çıkaran isim Ernest Muçi’ydi. Arnavut oyuncu Süper Lig’de bu sezonun en flaş transferlerinden biri oldu. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın “Muçi bende yok” deyip gönderdiği Arnavut oyuncuya Trabzonspor’da Fatih Tekke güvenip formayı verdi ve Muçi âdeta sezona damga vurdu. Yıldız oyuncu Süper Lig’de kiralık oyuncular içinde en çok skor katkısı veren isim oldu.

Var olasın Ernest Muçi! Kiralık oyuncular içinde en çok skor katkısını Beşiktaş'ın yok saydığı isim verdi

TAPUSU 8,5 MİLYON AVRO

Beşiktaş’tan 1 milyon avroya kiralanan ve sözleşmesinde 8,5 milyon avro opsiyon maddesi bulunan Arnavut futbolcu, bordo mavili formayla 34 maçta 15 gol atarken, 9 da asist yaptı. Toplam 24 gole katkı yapan Muçi, 11 gol, 12 asistle 23 gol katkısı sunan Jose Sosa’yı da geride bıraktı. Trabzonspor, Ernest Muçi’nin Süper Lig’de gol attığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile hanesine 19 puan yazdırdı. Kariyerinin en skorer dönemini Trabzonspor’da yaşayan Muçi, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu söylerken “Burada kalıp kalmamam Trabzonspor’a bağlı” diyerek topu yönetime attı.

KARTAL’A DA ÇALIŞIYOR

Ernest Muçi, kupada Gençlerbirliği’ne attığı muhteşem golle takımını finale taşırken, bir anlamda Beşiktaş’ı da umutlandırdı. Eğer Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı finalde kupayı kazanırsa Beşiktaş, lig üçüncüsünün kontenjanından Avrupa Ligi’ne ikinci eleme turundan katılacak. Aksi takdirde siyah beyazlılar Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılacak.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke’nin takımda kalmasını istediği Ernest Muçi için Beşiktaş ile masaya oturacak. 8,5 milyon avroluk opsiyon maddesini aşağıya çekmek isteyen bordo mavililer, bedeli 5 milyon avroya düşürmeye çalışacak.

HEDEF CORREİRA

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor’un gündeminde Ligue 1’de Lille forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Felix Correia var. Portekiz basınından Record, 25 yaşındaki yıldızla Trabzonspor yanı sıra ve Beşiktaş’ın da ilgilendiğini yazdı. Haberde Trabzonspor’un hızlı ve teknik yapısıyla dikkati çeken Correira’yı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Ancak yazıda yıldız futbolcunun önceliğinin Fransa’da kalmak olduğu da vurgulanıyor. Correira, bu sezon Lille formasıyla 47 maçta 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası