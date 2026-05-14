Çinli üretici Wuling'in yeni elektrikli hatchback modeli Binguo Pro, daha resmi satışa çıkmadan ilgi odağı oldu. 7 bin 500 euroluk (400 bin TL) fiyatı ve 403 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken model, kısa sürede 30 bin siparişe ulaştı.

Avrupalı otomotiv devleri 20 bin euro altı elektrikli araç modellerini piyasaya sürmek için uğraşırken, Çinli marka neredeyse üçte bir fiyatına çıkardığı modelle dikkatleri çekti.

30 BİN SİPARİŞ ALDI

Çinli SAIC-GM-Wuling ortaklığının, uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yeni modeli Binguo Pro ile önemli bir başarı yakaladı. Şirketin açıkladığı verilere göre araç, ön sipariş sürecinin başlamadığı 14 Nisan’dan bu yana 30 binden fazla sipariş aldı.

FİYATI 400 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Resmi lansmanı 22 Mayıs’ta Çin’de gerçekleştirilecek Wuling Binguo Pro modelin ön satış fiyatı ise yaklaşık 7 bin 500 eurodan (400 bin TL) başlıyor. En donanımlı versiyonunda bile fiyat 10 bin euronun üstüne çıkıyor.

403 KİLOMETRE MENZİL

Binguo Pro, markanın mevcut Binguo ailesinin daha gelişmiş ve modern versiyonu olarak konumlandırılıyor. Tasarım tarafında yuvarlak LED farlar, retro-modern çizgiler ve kompakt hatchback gövde yapısı dikkat çekiyor.

Modelin teknik özellikleri de sınıfına göre oldukça iddialı. Tüm versiyonlarda önde konumlandırılan 65 kW gücünde elektrik motoru yer alıyor ve azami hızı 130 km/saat. Araçta kullanılan 37.9 kWh LFP batarya, CLTC normuna göre 403 kilometre menzil sunabiliyor. Alt donanım seviyelerinde ise 31,9 kWh'lik bataryalar 330 km menzil vadediyor.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Ultra hızlı şarj desteği sunan araçta batarya seviyesi yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 15 dakikada ulaşabiliyor.

UYGUN FİYAT, DOLU TEKNOLOJİ

İç mekanda ise 12.8 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı, yapay zeka destekli sesli komut sistemi ve Apple CarPlay uyumlu Wuling’in Ling OS isimli multimedya altyapısını kullanılıyor. Beş kapılı ve beş kişilik olan modelde elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj ve elektrikli aletleri şarj etmeyi sağlayan V2L gibi üst segment modelleri kıskandıracak özellikler bulunuyor.

