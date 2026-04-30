Volkswagen, tarihinin en başarılı modellerinden birinin tamamen elektrikli versiyonu olan yeni ID. Polo'yu tanıttı. Model, ID.3 gibi farklı bir tasarım yerine klasik tasarım çizgilerini koruyarak elektriklendi. İşte ID. Polo'nun fiyatı ve özellikleri...

Volkswagen, uzun süredir beklenen uygun fiyatlı elektrikli modeli ID. Polo’yu resmi olarak tanıttı. Markanın “herkes için elektrikli otomobil” stratejisinin en kritik adımlarından biri olan model, kompakt hatchback segmentinde dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.

İşte fiyatı ve özellikleri! Volkswagen Polo artık elektrikli

Yeni ID. Polo, Volkswagen’in geliştirilmiş MEB+ platformu üzerine inşa ediliyor. Bu altyapı, hem daha düşük maliyet hem de daha yüksek verimlilik hedefiyle geliştirildi.

Önden çekişli yapı korunurken, yaklaşık 4 metre civarındaki uzunluğuyla içten yanmalı modele göre kısa olan aracın iç mekânında segmentinin üzerinde bir genişlik sunuyor. Ayrıca 441 litrelik geniş bir bagaj hacmi bulunuyor.

İÇ MEKANDA TUŞLAR GERİ GELDİ

Asıl büyük değişim ise İç mekanda kendini gösteriyor. Kullanıcıların yoğun şekilde eleştirdiği dokunmatik kontroller bu modelde büyük ölçüde terk edilmiş ve yerini fiziksel tuşlar bırakmış durumda. Yeni iki kollu direksiyon üzerindeki gerçek butonlar, merkezi konsoldaki ses kontrol düğmesi ve klima için ayrı fiziksel kontroller, kullanım kolaylığını ciddi şekilde artırıyor.

Ayrıca, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 13 inçlik multimedya ekranı bulunuyor.

FARKLI MOTOR VE MENZİL SEÇENEKLERİ

ID. Polo, farklı güç seçenekleriyle sunulacak. Giriş seviyesinde yaklaşık 85 kW (116 PS) bir motor yer alırken, orta seviyede 99 kW (135 PS) ve üst versiyonlarda ise 155 kW (211 PS) güç değerleri sunuluyor. Daha performans odaklı GTI versiyonunu ise ilerleyen dönemde gelecek.

85 kW ve 99 kW versiyonlar standart olarak 37 kWh LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılacak. Bu batarya, DC hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 23 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor ve 329 km'ye kadar menzil sunuyor .



211 beygirlik versiyon, 52 kWh’lık NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile 454 km'ye kadar menzil sunuyor. DC şarj istasyonlarında yaklaşık 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

ALMANYA FİYATI BELLİ OLDU

ID. Polo'nun Almanya’da satışları hemen başlayacak. Giriş seviyesi "Trend" versiyonun fiyatı 24 bin 995 euro olarak açıklandı. 211 beygirlik ID. Polo Life modelinin fiyatı ise 33 bin 795 eurodan başlıyor.

Giriş seviyesinde LED farlar, çok fonksiyonlu direksiyon ve otomatik klima standart. Üst donanımlarda ise adaptif hız sabitleyici, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, kablosuz telefon şarjı ve masajlı ön koltuklar yer alıyor.

