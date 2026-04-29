Dacia Sandero'nun hibrit versiyonu beklenenden daha kısa sürede gelebilir. Hibrit Sandero, test aşamasında ilk kez görüntülendi. Model Jogger Hybrid ile aynı altyapıyı paylaşacak.

Yeni Dacia Sandero'nun tanıtımından bu yana yaklaşık altı ay geçti. Bu üçüncü neslin ömrünün geri kalanını başarıyla tamamlayabilmesi için yapılan bir makyaj güncellemesiydi.

Bu güncellemeyle Dacia, Stepway versiyonu da dahil olmak üzere Sandero serisini dış tasarım, teknolojik donanım ve mekanik iyileştirmelerle güncelledi. Motor seçeneklerinde önemli değişiklikler olsa da, elektrik destekli güç aktarma sistemlerinin yokluğu dikkat çekmişti. Sandero'nun elektrikli mobiliteye direnci yakında son bulacak.

Dacia'nın uygun fiyatlı yeni hibrit model! İlk kez görüntülendi

CASUS FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

2025 yılının başlarında, o zamanki Dacia CEO'su Denis Le Vot, Sandero'nun elektrikli geleceği hakkındaki spekülasyonlara ve söylentilere son vererek Sandero Hybrid'in gerçeğe dönüşeceğini kesin olarak duyurmuştu. Le Vot'un halefi olan Katrin Adt, Sandero'nun yöneldiği elektrikli geleceği yakın zamanda doğruladı.

Tüm açıklamalar ve yorumların ardından Yeni Dacia Sandero Hybrid kameralara yakalandı. Bu ilk casus fotoğraflar, uygun fiyatlı Çinli hibrit modellerin nihai rakibi olmaya aday.

Sandero Hybrid’in teknik ayrıntılarına gelince, markanın bir diğer modeli Jogger Hybrid ile benzer olacak. 1.8 litrelik TCe benzinli motor ile elektrik motorun bir arada olduğu hibrit sistemin görev alması bekleniyor. Bu sistem toplamda 155 beygir güç üretirken, 1.4 kWh’lik lityum iyon batarya bulunuyor.

Casus fotoğraflarda aracın arkasındaki Hybrid logosu dikkat çekerken, 2026 yılı bitmeden resmi olarak tanıtılması bekleniyor. 2027 yılını ilk yarısından da modelin yollara çıkması bekleniyor.

DACİA TÜRKİYE FİYATLARI

Ülkemizde iki farklı versiyonla satılan Dacia Sandero’nun, essential TCe 100 versiyonu 1.295.000 TL’den expression TCe 100 versiyonu 1.426.000 TL’den satılıyor.

