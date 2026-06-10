Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | Kûfî’nin İhtişamı: Geometriden Hikmete
Kültür-sanat dünyasında önümüzdeki günlerde sergi, çalıştay ve konserlerden oluşan yoğun bir program sanatseverleri bekliyor.
Özetle DinleHaftanın sanat ajandası | Kûfî’nin İhtişamı: Geome...
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Kültür - Sanat az önce
Sanat ve kültür etkinliklerini kapsayan haberlerde, bir sergi ziyarete açık, bir çalıştay başlayacak ve bir senfoni orkestrası konseri gerçekleşecek.
- Şahin Uçar’ın “Kûfî’nin İhtişamı: Geometriden Hikmete” sergisi, 15 Haziran tarihine kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde ziyarete açık.
- TÜYEK’in “Klasik Kaynaklar Çalıştayı” yarın Rami Kütüphanesi’nde başlayacak ve “İslam ve Osmanlı Yazılı Mirasının Geleceği” başlığı ele alınacak.
- CRR Senfoni Orkestrası, kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil’i ağırlayacak.
- Konser, 20 Haziran’da Beylikdüzü AKM’de gerçekleşecek.
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MURAT ÖZTEKİN- Şahin Uçar’ın “Kûfî’nin İhtişamı: Geometriden Hikmete” sergisi, 15 Haziran tarihine kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde ziyarete açık.
TÜYEK’in “Klasik Kaynaklar Çalıştayı” yarın Rami Kütüphanesi’nde başlayacak. Çalıştayda “İslam ve Osmanlı Yazılı Mirasının Geleceği” başlığı ele alınacak.
CRR Senfoni Orkestrası, kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil’i ağırlayacak. Konser, 20 Haziran’da Beylikdüzü AKM’de gerçekleşecek.
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