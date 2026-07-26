2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı yenerek ikinci kez mutlu sona ulaşan Filenin Sultanları'nın, FIVB Dünya Kadınlar sıralamasındaki puanı güncellendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

ZİRVE YİNE TÜRKİYE'NİN

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı

DÜNYA SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

2026 FIVB Milletler Ligi'nin sona ermesinin ardından FIVB Dünya Kadınlar sıralaması güncellendi. İlk 10 sıradaki takımların yeri değişmezken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni puanı belli oldu.

5 - Polonya 338.37

4 - ABD 363.57

3 - TÜRKİYE 388.35

2 - Brezilya 403.61

1 - İtalya 461.17

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