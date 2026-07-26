Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik İHA saldırısı sonrası Tahran'dan sert cevaplar gelmeye devam ediyor. İran yönetimi, Kiev'in saldırısının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bir denizcinin hayatını kaybetmesine yol açan Ukrayna’nın İranlı bir ticari gemiye yönelik saldırısının “cezasız kalamayacağını” söyledi.

İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Saldırı cezasız kalmayacak

SALDIRIDA BİR DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İran gemisine saldırısı hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtilirken, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Bildiride ayrıca, Ukrayna çevresinde yer alan ülkelerin bu saldırıya karşı tavır alması gerektiği vurgulandı.

İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Saldırı cezasız kalmayacak

İran'ın uluslararası hukuk gereği meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan bildiride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "maceracılığının" doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu.

Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

UKRAYNA'NIN TAHRAN MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Maslahatgüzar'a, İran'ın Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırısıyla ilgili protestosu iletildi.

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